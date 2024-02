Neuss (ots) -Alles gemeinsam meistern - sogar den Haushalt? Für die Liebsten gibt es in diesem Jahr zum Valentinstag ganz besondere Geschenke - mit den preislich polierten Angeboten von Tineco, der Marke für innovative Haushaltsgeräte. Vom 05. Februar 2024 bis zum 11. Februar 2024 sind die Angebote für den Tineco iFLOOR 3 Breeze Plus, den FLOOR ONE S6 und den FLOOR ONE S7 Pro verfügbar.Der iFLOOR 3 Breeze Plus (https://www.amazon.de/iFloor-Breeze-Plus-Lightweight-Self-Cleaning/dp/B09TZKY7VZ?maas=maas_adg_BA42E89D7D1C0E67401263E4D6802E3B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) - smarter und kabellose Nass-/TrockensaugerDie ultimative Reinigungserfahrung mit dem Tineco iFLOOR 3 Breeze Plus Nass-Trockensauger - der perfekte 2-in-1-Bodenreiniger für ein sauberes und müheloses Zuhause. Mit der innovativen Funktion Staubsaugen & Wischen 2 in 1 bietet der iFLOOR 3 Breeze Plus die Möglichkeit, Hartböden gleichzeitig zu saugen und zu wischen. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Aufbewahrung in kleinen Räumen, ohne dabei Abstriche bei der Reinigungsleistung zu machen.Der leistungsstarke, kabellose Bodenreiniger bewältigt spielend hartnäckige, klebrige Verschmutzungen und hinterlässt dabei wenig Wasser auf den Böden. Dadurch trocknen die Böden schneller und erstrahlen in optimaler Sauberkeit. Ein Dual-Wassertank-Design setzt den iFLOOR 3 Breeze Plus von anderen Reinigungsmethoden ab. Böden werden somit stets mit frischem Wasser gereinigt, während schmutziges Wasser in einem separaten Tank gesammelt wird - ohne lästiges Auswringen oder Ausspülen. Das selbstfahrende System des Bodenreinigers ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit und macht ihn zum idealen Reinigungspartner für kleinere Räume mit Hartboden.Nach der Reinigung kann der iFLOOR 3 Breeze Plus in seine Aufbewahrungsstation gesetzt werden und der Selbstreinigungszyklus aktiviert werden. So bleiben Bürste und Rohre sauber und geruchsfrei - für eine stets effiziente Reinigungsleistung.Originalpreis: 279 EuroAngebot zum Valentinstag: 209 Euro (https://www.amazon.de/iFloor-Breeze-Plus-Lightweight-Self-Cleaning/dp/B09TZKY7VZ?maas=maas_adg_BA42E89D7D1C0E67401263E4D6802E3B_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) (25 % Rabatt)Zeitraum: 05.02.2024 - 11.02.2024Der FLOOR ONE S6 (https://www.amazon.de/Floor-S6-Cleaner-Cordless-Function/dp/B0C23DFMT6?maas=maas_adg_92C285FDBDB26BF27993E0802C0F658C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - besonders leistungsstarker und smarter Nass-/TrockensaugerNeue Dimension der Bodenreinigung mit dem Tineco FLOOR ONE S6 Nass Trockensauger - der ultimative Partner für die mühelose Beseitigung von nassen, trockenen, hartnäckigen oder klebrigen Verschmutzungen auf Hartböden. Die einzigartige MHCBS-Technologie von Tineco ermöglicht ein stärkeres Schmutzrecycling. Der Saugwischer haftet weiterhin an der Reinigungsbürste, entfernt kraftvoll Schmutz und Schmutzwasser und saugt es dann in den Schmutzwassertank. Dadurch wird ein Rückfluss verhindert und eine optimale Sauberkeit gewährleistet.Die Selbstreinigungsfunktion des Tineco FLOOR ONE S6 macht die Wartung zum Kinderspiel. Das System reinigt automatisch die Bürstenwalze und die Schläuche. Die Zentrifugaltrocknung entfernt effektiv das Wasser von der Walze, hält sie trocken und sorgt für eine hygienische und geruchsfreie Umgebung. Die verbesserte beidseitige Kantenreinigung des neu entwickelten doppelseitigen Bürstenkopfs gewährleistet eine nahtlose Reinigung, erreicht mühelos jede Ecke und vermeidet übersehene Stellen - für ein rundum gründliches Ergebnis ohne Ärger. Mit Tineco iLoop Smart Sensor bietet der FLOOR ONE S6 eine intelligente Reinigungserfahrung. Der Sensor erkennt Verschmutzungen und passt automatisch Saugkraft, Walzengeschwindigkeit und Wasserstand an.Originalpreis: 599 EuroAngebot zum Valentinstag: 519 Euro (https://www.amazon.de/Floor-S6-Cleaner-Cordless-Function/dp/B0C23DFMT6?maas=maas_adg_92C285FDBDB26BF27993E0802C0F658C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) (13 % Rabatt)Zeitraum: 05.02.2024 - 11.02.2024Der FLOOR ONE S7 Pro (https://www.amazon.de/Floor-One-Pro-Electrolyzed-Self-Cleaning/dp/B088H28VPM?maas=maas_adg_F47C3A0A67E9A9FCEB7445B8D037CA56_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) - High-End Nass-/TrockensaugerDas Wasserdurchlaufsystem des FLOOR ONE S7 Pro mit ausgewogenem Druck gewährleistet eine effiziente Reinigung und Abwasserrecycling mit einer konstanten Geschwindigkeit von 450 U/min. Dadurch wird sichergestellt, dass der Boden nicht nur gründlich gesäubert wird, sondern auch frei von lästigen Abwasserrückständen bleibt.Die mühelose Nutzung des Wischsaugers wird durch das Zwei-Wege-Selbstantriebssystem ermöglicht, das automatisch die Fahrtrichtung erkennt und unterstützt. Mit einer beeindruckenden Laufzeit von bis zu 40 Minuten, gesteuert durch den intelligenten iLoop Sensor, passt sich der Tineco FLOOR ONE S7 Pro dynamisch an den Reinigungsbedarf an. Die beidseitige Kantenreinigung des Bürstenkopfes mit einem Spalt von weniger als 1 cm ermöglicht eine gezielte Reinigung von Ecken und Kanten, die bei herkömmlichen Geräten oft übersehen werden.Der 3,6-Zoll-LC Display mit dem hilfreichen Tineco-Assistenten führt durch den gesamten Reinigungsprozess - von der schnellen Inbetriebnahme bis zum Arbeitsstatus in Echtzeit. Dieses innovative Feature bietet eine noch nie dagewesene Benutzerfreundlichkeit.Originalpreis: 799 EuroAngebot zum Valentinstag: 699 Euro (https://www.amazon.de/Floor-One-Pro-Electrolyzed-Self-Cleaning/dp/B088H28VPM?maas=maas_adg_F47C3A0A67E9A9FCEB7445B8D037CA56_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (13 % Rabatt)Zeitraum: 05.02.2024 - 11.02.2024Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/5707907