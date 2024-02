Berlin (ots) -Ab sofort übernimmt Markus Gentner die Chefredaktion der Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN). Seine Vorgängerin Jennifer Bendele möchte sich neuen Projekten widmen. Sie verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.Mit Markus Gentner übernimmt ein versierter Journalist die Position der Chefredaktion. Zuletzt war er bei finanzen.net tätig, Deutschlands größtem Börsenportal. Dort leitete er die Ratgeber-Redaktion. Er wird durch seine langjährige Erfahrung in Online-Redaktionen sowie seine umfangreiche Expertise in den Bereichen SEO- und Social-Media die Entwicklung der DWN beschleunigen und gezielt vorantreiben. Ziel ist es, den Newsroom auszubauen und eine wichtige Stimme für den kleinen und mittleren Mittelstand in Deutschland zu werden. Unter der Führung von Markus Gentner wollen die DWN dieser Zielgruppe effiziente Informationen liefern, aber auch Ratgeber in relevanten Themen sein."Mit Markus Gentner werden die DWN den Weg der Seriosität und der Positionierung in der Zielgruppe KMU weitergehen und mehr Reichweite gewinnen", sagt Geschäftsführer Philipp Schmidt. Markus Gentner freut sich auf die Herausforderung: "Der Aufbau eines kompetenten Teams in Berlin und die Positionierung der Marke DWN als Stimme des deutschen Mittelstands reizen mich sehr."Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN) gehören unter dem Dach der BF Blogform Social Media GmbH zu der schwedischen Verlagsgruppe Bonnier und sind eine deutsche Nachrichtenwebsite mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen und finanziellen Themen. Gegründet im Jahr 2012, haben sich die DWN als eine bedeutende Quelle für aktuelle Nachrichten, Analysen und sorgfältig recherchierte Artikel im Bereich Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten etabliert.Pressekontakt:Nicole OppeltBF Blogform Social Media GmbHKantstr. 23D-10623 BerlinTel: 030-810160-30nicole.oppelt@deutsche-wirtschafts-nachrichten.deOriginal-Content von: BF Blogform Social Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173434/5707903