Five9, Anbieter der Intelligent CX Platform, lädt Sie ein, uns auf der 25. CCW Berlin mit dem Thema "Unite Human and Artificial Power" zu besuchen, um mehr über Lösungen zu erfahren, die eine bessere CX in Kundeninteraktionen ermöglichen. Sehen Sie Produktdemos und sprechen Sie mit unseren Experten.

Besuchen Sie uns vom 27. bis 29. Februar im Estrel Berlin.

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Messeticket und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserem Team.

Five9 stellt in Halle 3 aus und dort das Thema der CCW zum Leben erwecken. Besuchen Sie uns auf der Messe und erfahren Sie mehr darüber, wie KI und Automatisierung intuitive Self-Service-Erlebnisse ermöglichen und Contact-Center-Agenten befähigen können, bessere Dienstleistungen zu erbringen. Erfahren Sie, wie die Migration in die Cloud Unternehmen dabei unterstützen kann, Kundenservice-Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Five9 wird moderne KI- und Automatisierungs-Lösungen live und in Aktion am Stand präsentieren.

Wo: ECC Berlin Sonnenallee 225 12057 Berlin www.estrel.com

Über Five9:

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet eine umfassende Suite von Lösungen, um mit Kunden über ihren bevorzugten Kanal in Kontakt zu treten, Manager mit Einblicken und Informationen zur Leistung des Contact Centers zu unterstützen und Ihr Unternehmen zu verbessern, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und Freude an der CX zu bringen. Unsere Cloud-native, skalierbare und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omnichannel Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.400 Partner und innovative, praxisnahe KI-, Automatisierungs- und Journey-Analytics-Lösungen, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 bringt die Kraft von Menschen, Technologie und Partnern zu mehr als 2.500 Organisationen weltweit.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.five9.com.

Kommunizieren Sie mit uns @Five9, LinkedIn, Facebook, Blog

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240206351879/de/

Contacts:

Sabine Winterkamp, VP International Marketing, Five9

sabine.winterkamp@five9.com