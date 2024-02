Dortmund (ots) -Die PRUDENTIA Pensionskasse AG gehört zur Frankfurter Leben-Gruppe und verwaltet Versicherungsprodukte für die Risikoabsicherung und die Altersversorgung. Nachdem sich die Frankfurter Leben-Gruppe zur Umsetzung einer modernen IT-Infrastruktur entschieden hat, werden durch die Zusammenarbeit mit Afida die Versicherungsbestände schrittweise auf die End-to-End-Plattform der adesso-Tochter migriert, als Software-as-a-Service zur Verfügung gestellt wird.Binnen zwölf Monaten wurden kürzlich 45.000 klassische Versicherungen auf die Afida-Plattform übertragen. Auf diese erfolgreiche Migration werden nun stufenweise weitere Portfolios der Frankfurter Leben-Gruppe folgen.Migrationskompetenz von entscheidender Bedeutung"Afida hat einmal mehr hervorragende Migrationskompetenz unter Beweis gestellt. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass der geplante Zeit- und Kostenrahmen bei überzeugender Qualität eingehalten wurde", sagt Lars Krug, CTO der Frankfurter Leben-Gruppe. "Auch für die folgenden Migrationsprojekte erwarten wir einen reibungslosen Verlauf und sehen uns in dem gewählten Modell einer SaaS-Plattform für die Zukunft gut gerüstet.""Wir konnten erneut zeigen, dass wir Migrationsexperten im Lebensversicherungsumfeld sind", sagt Frank Wittholt, ehemaliger Ergo-Vorstand und heute Geschäftsführer bei Afida. "Mit unserem Migrations-Know-how sind wir in der Lage, auch kleinere und mittelgroße Portfolios zu sehr attraktiven Konditionen schnell und absolut zuverlässig auf unsere moderne SaaS-Plattform zu migrieren. Wir sind stolz darauf, dass uns das nun auch für die Vertragsbestände der Prudentia Pensionskasse bei der Frankfurter Leben-Gruppe gelungen ist. Mittlerweile werden über 3 Millionen Verträge in der Lebensversicherung auf adesso-Systemen verwaltet."Pressekontakt:Wilm Tennageladesso insurance solutions GmbHAgrippinawerft 2650678 KölnTel.: +49 152 38856092wilm.tennagel@adesso-insurance-solutions.deOriginal-Content von: Afida GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173421/5707984