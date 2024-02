Bayer unter Druck: Die Leverkusener kommen nicht zur Ruhe. Wieder kassiert das DAX-Unternehmen eine Klatsche vor einem US-Gericht. Wieder geht es um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup und den darin enthaltenen Wirkstoff Glyphosat. Womöglich hat die Entscheidung einmal mehr erhebliche Auswirkungen. Die Aktie jedenfalls gerät abermals unter Druck. Hat Bayer ausreichend vor Risiken in Zusammenhang mit Glyphosat gewarnt? Nein, meint das 11th U.S. Circuit Court of Appeals in Atlanta. Es hat Bayers ...

