Köln (ots) -Sie ist wieder da, unsere Angela! Nach ihrem erfolgreichen Einstand 2023 als detektivische Altkanzlerin, kehrt "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" am 19. März um 20:15 Uhr mit einem neuen Fall zurück zum "Tödlichen Dienst-Tag". Auch im zweiten Movie "Mord auf dem Friedhof" übernimmt wieder Ausnahmeschauspielerin Katharina Thalbach die Rolle der Hobbydetektivin Angela Merkel. Zur Einstimmung zeigt RTL am 12. März noch einmal "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi".Das Debut der "Miss Merkel"-Krimireihe im März 2023 kam bei den Zuschauer:innen hervorragend an. Durchschnittlich 3,27 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) amüsierten sich königlich über die kriminalistische Ruhestandsbeschäftigung unserer Langzeitkanzlerin. Das erste 90-minütige Movie "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" erzielte sehr starke Marktanteile von 13,8 Prozent (14-59 Jahre) und 14,1 Prozent (14-49 Jahre).Jetzt ist "Miss Merkels" Näschen erneut gefragt, denn im beschaulichen Klein-Freudenstadt ist ein weiterer Mord geschehen. Der Friedhofsgärtner steckt kopfüber in der Erde und nur die Beine ragen aus einem Grab heraus. Angela Merkel, ihr Mann Achim (Thorsten Merten "Spreewaldkrimi", "Tatort"), Personenschützer Mike (Tim Kalkhof "Tatort, "Nix festes") und Mops "Helmut" nehmen umgehend die Ermittlungen auf. Dabei stellt sich heraus, dass die Mordverdächtigen zu zwei verfeindeten Bestatter-Familien gehören, die ein dunkles Geheimnis schützen möchten. Insbesondere der charmante Kurt Kunkel (Sven Martinek "Morden im Norden", "Alarm für Cobra 11") fasziniert Angela, sie beide verbindet nicht nur eine Vorliebe für Shakespeare... Ehemann Achim wird zunehmend nervös und Angela hat nicht nur ein mörderisches Rätsel zu lösen, sondern auch privat ein kniffliges Problem. Auch gibt es ein Wiedersehen mit Kommissar Hannemann (Sascha Nathan), weitere Rollen wurden von Bernhard Schütz. Kristin Alia Hunold, Susanne Bredehöft, Farina Flebbe László Branko Breiding Paula Kroh Johanna Polley Enrique Fiß u.v.m. verkörpert.Regie führte Torsten Wacker nach einem Drehbuch von Anja Flade-Kruse. Auch die neue Verfilmung basiert auf der erfolgreichen Romanvorlage von David Safier "Miss Merkel -Mord auf dem Friedhof". Die witzig-skurrile Krimi-Komödie von LETTERBOX FILMPRODUKTION ist bereits ab 12. März auf RTL+ abrufbar.Alle weiteren Informationen zu "Miss Merkel - Mord auf dem Friedhof" stehen hier in der Pressemappe bereit.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Yvonne Wagner: stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deAndré Piefenbrink: Senior Manager Kommunikation Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5708001