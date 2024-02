Zürich (www.anleihencheck.de) - Verschiedene bisher stark unterstützende Faktoren für die Konjunktur wie auch die Finanzmärkte werden sich in absehbarer Zeit deutlich abschwächen, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Insbesondere werde eine seit April des vergangenen Jahres an den Börsen wirksame Liquiditätsquelle, die 'Overnight Reverse Repo Facility' (Überschussreserven der Banken bei der FED), bald vollständig austrocknen. Es handele sich hier zwar um eine in den USA lokalisierte Liquiditätsquelle, die sich allerdings indirekt auf die globale Geldversorgung auswirke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...