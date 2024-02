EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Mayr-Melnhof Karton AG: MM Gruppe mit "Triple A" für Transparenz in den Bereichen Klimawandel, Forst- und Wassermanagement von CDP ausgezeichnet



06.02.2024

Die MM Gruppe wurde von der weltweit tätigen, gemeinnützigen Umweltorganisation CDP für ihre führende Rolle bei Transparenz und Leistung in Bezug auf Klimawandel, Forst- und Wassermanagement ausgezeichnet. Basierend auf den Daten der CDP Fragebögen 2023 zu Klimawandel ("Climate Change"), Forst- und Wassermanagement ("Forests" und "Water Security") ist die MM Gruppe eines von nur 10 Unternehmen, die ein "AAA" erreicht haben. In 2023 wurden über 21.000 Unternehmen bewertet, darunter börsennotierte Unternehmen im Wert von zwei Drittel der globalen Marktkapitalisierung sowie über 1.100 Städte, Staaten und Regionen. CDP bewertet die Unternehmen nach einer detaillierten und unabhängigen Methodik und vergibt ein Rating von A bis D- auf Grundlage der Vollständigkeit der Angaben sowie des Bewusstseins und Managements von Umweltrisiken. Darüber hinaus fließt die Verfolgung von Best Practice in Umweltbelangen, wie z. B. die Festlegung ehrgeiziger und sinnhafter Ziele, in die Bewertung mit ein. Peter Oswald, CEO der MM Gruppe:

"Erst vor kurzem habe ich mich über die erstmalige Aufnahme von MM in die A-Liste des CDP gefreut. Die weitere Verbesserung in 2023 und das Erlangen einer dreifachen A-Bewertung, ist ein großer Fortschritt und zeigt anschaulich, dass Nachhaltigkeit im Zentrum unserer Unternehmensstrategie steht." Thomas Greigeritsch, Head of Group Sustainability & Safety, MM Gruppe, kommentiert:

"Nachhaltigkeit ist ein langfristiger Fokus der MM Gruppe. Alles beginnt mit hohem Engagement, dem Aufbau einer Datenbasis und der Festlegung von Zielen. Auf dieser Grundlage werden Projekte und Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dieser Wandel ist Teamarbeit und kann nur gemeinsam erreicht werden. Deshalb ermutigen wir andere Unternehmen, es uns gleichzutun." -------------------------------------- Über die MM Gruppe

MM ist ein weltweit führender Produzent von Consumer Packaging. Die Gruppe bietet Verpackungslösungen aus Karton und Faltschachteln mit einem attraktiven Angebot bei Kraftpapieren, ungestrichenen Feinpapieren, Beipackzettel und Etiketten. MM fördert nachhaltige Entwicklung durch innovative, recycelbare Verpackungen und Papierprodukte. Über CDP

CDP ist eine globale Non-Profit-Organisation, die ein weltweites System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. Die Organisation leistete Pionierarbeit, indem es die Kapitalmärkte und das Beschaffungswesen von Unternehmen nutzte, um diese zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Wasserressourcen zu schützen und die Wälder zu erhalten.

