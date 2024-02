Die meistgehandelten Produkte: Anleger optimistisch beim DAX®

Der DAX® kommt heute morgen nicht recht vom Fleck und bewegt sich um die 16.900er Marke herum. Einzelhandelsumsatzdaten für die Eurozone werden heute mittag noch veröffentlicht und könnten ein Impuls senden. Außerdem veröffentlichen unter anderen Eli Lilly heute aktuelle Quartalszahlen. Nach Angaben der Euwax erwarten Anleger eine Kursverbesserung beim DAX®.

Produkte auf den deutschen Leitindex und und auf die US-Indizes sind die meistgehandelten Knock-Out-Produkte. Bei den Optionsscheinen steigen Investoren insbesonders in Calls auf den DAX® ein. Gute Aussichten beim Rüstungshersteller Rheinmetall lockt Anleger in Long-Faktor-Optionsscheinen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HD0Q1P 19,44 17613,03 Punkte 15568,445232 Punkte 8,44 Open End NASDAQ-100 ® Call HD0Q1K 19,89 17613,03 Punkte 15527,669738 Punkte 8,26 Open End DAX ® Put HB12VD 2,06 16900,00 Punkte 17079,335881 Punkte 81,84 Open End DAX ® Call HD0FT3 18,36 16900,00 Punkte 15071,128824 Punkte 9,20 Open End DAX ® Put HD06WX 25,36 16900,00 Punkte 19433,234006 Punkte 6,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2024; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PG 28,83 16887,38 Punkte 14100,00 Punkte 5,86 12.03.2024 DAX ® Call HC37PV 16,02 16887,38 Punkte 15400,00 Punkte 10,54 12.03.2024 DAX ® Call HD1RN7 6,01 16887,38 Punkte 16400,00 Punkte 28,05 27.02.2024 DAX ® Call HD04FM 34,38 16887,38 Punkte 14000,00 Punkte 4,92 17.09.2024 Bayer AG Call HD0ZY2 0,21 27,90 EUR 34,00 EUR 13,07 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2024; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD15GY 3,50 16899,97 Punkte 17243,150935 Punkte -25 Open End Mercedes-Benz AG Long HD09YE 17,89 63,52 EUR 61,299836 EUR 10 Open End Rheinmetall AG Long HC15Z9 44,46 330,50 EUR 245,691467 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC3M0Q 12,69 330,50 EUR 311,198962 EUR 6 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 15,99 330,50 EUR 278,437054 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2024; 10:35 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!