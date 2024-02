NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag die Stabilisierung vom Wochenauftakt fortgesetzt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 78,10 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 72,81 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Ölpreise noch deutlich gefallen. Zuletzt hatten unter anderem Kursgewinne des Dollar belastet. Starke US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank Fed dämpften die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte. Ein stärkerer Dollar macht Rohöl auf dem Weltmarkt teurer, was die Nachfrage bremst.

Am Ölmarkt bleibt aber die Möglichkeit einer Eskalation der Lage im ölreichen Nahen Osten ein bestimmendes Thema, was die Ölpreise stützt. Am Wochenende hatten die USA und Großbritannien nach eigenen Angaben zahlreiche Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen angegriffen. Die Militärschläge waren die größten seit Beginn der Operation der USA und Großbritanniens und verbündeter Staaten gegen die Huthi im Januar./jkr/bgf/jha/