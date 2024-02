Mladá Boleslav (ots) -› Digitale Weltpremiere findet am 14. Februar statt› Škoda bietet den aufgewerteten Octavia als Fließhecklimousine und Kombi an› Breite Palette an Versionen umfasst auch wieder die attraktiven Sportline- und RS-VariantenŠkoda Auto veröffentlicht erste Exterieurskizzen des aufgefrischten Octavia. Die vierte Octavia-Generation der Neuzeit setzt die Erfolgsgeschichte dieser legendären Modellfamilie fort, von der Škoda seit der Premiere 1996 bereits mehr als sieben Millionen Exemplare an Kunden ausgeliefert hat. Im Mittelpunkt der jüngsten Überarbeitung steht ein vielfach nachgeschärftes Karosseriedesign, das unter anderem durch neue Scheinwerfer, umgestaltete Stoßfänger und den aktualisierten Škoda Grill auffällt. Die digitale Weltpremiere des aufgewerteten Škoda Octavia findet am 14. Februar statt.Oliver Stefani, Leiter von Škoda Design, erklärt: "Die Designmerkmale unserer Markenikonen neu zu beleben und weiterzuentwickeln, ist eine ebenso anspruchsvolle wie faszinierende Aufgabe. Für das jüngste Update des Octavia haben wir die Stoßfänger und den Škoda Kühlergrill neu gestaltet. Gleichzeitig haben wir die Konturen der Scheinwerfer geschärft und unserem Bestseller damit ein noch markanteres und sportlicheres Erscheinungsbild verliehen. Mit diesem frischen Auftritt und neuen Merkmalen wie den LED-Matrix-Scheinwerfern der zweiten Generation wird der Octavia auch in den kommenden Jahren die Entdecker des Alltags begeistern."Karosseriedesign in vielen Details präzisiertVier Jahre nach dem Produktionsbeginn der aktuellen Generation startet der Octavia mit einer umfassenden Überarbeitung durch. Wie bislang kommt auch die aufgewertete Version als Fließhecklimousine und Kombi auf den Markt. Die beliebten Versionen Sportline und RS treten ebenfalls wieder an. Zu den zahlreichen Verbesserungen gehören die fortschrittlichen LED-Matrixscheinwerfer der zweiten Generation sowie eine neue Lichtsignatur - beides mündet in einer herausragenden Ausleuchtung des Verkehrsraums. Darüber hinaus weisen sie nun Bestandteile aus Crystallinium auf. Das Element verleiht dem Inneren der Scheinwerfergehäuse einen markanten Blauton und verfeinert damit die ästhetische Wirkung des Octavia weiter.Die Erfolgsgeschichte des Škoda OctaviaMit der Modellaufwertung des Octavia will Škoda die Erfolgsgeschichte des Markenbestsellers um ein weiteres Kapitel erweitern. Seit das Unternehmen 1996 die erste Octavia-Generation der Neuzeit auf den Markt gebracht hat, lieferte Škoda mehr als sieben Millionen Einheiten an Kunden aus. Seit 2016 behauptet der Octavia Combi die Spitzenposition als Europas meistverkaufter Kombi. Immer wieder konnte das beliebte Kompaktmodell renommierte Leserwahlen und Preise und der internationalen Fachpresse gewinnen. Zudem erhielt die Modellfamilie 2020 bereits zum dritten Mal den Red Dot Award für herausragendes Produktdesign.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5708189