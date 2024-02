Dieser Meme-Coin könnte im Februar 2024 DOGE & BONK schlagen

Der Monat Februar startete für die meisten Kryptowährungen eher unaufgeregt. So notiert der Bitcoin in der letzten Woche etwas leichter, bei Ethereum stehen dafür Kursgewinne im moderaten Umfang zu Buche. Übergeordnet sehen wir eine konsolidierende Seitwärtsbewegung, obgleich viele Altcoins ein Breakout andeuten. Nun könnten auch Meme-Coins wieder in den Fokus der Anleger geraten. Denn historisch ist der Zusammenhang zwischen Risikoaffinität und Meme-Coins evident.

In Zeiten steigender Risikobereitschaft im Kryptomarkt und während einer Altcoin-Saison suchen Investoren oft nach höheren Renditen. Meme-Coins profitieren in solchen Phasen, da sie schnell an Popularität gewinnen können. Parabolische Rallyes sind hier keine Seltenheit.

Dennoch sehen wir beim Dogecoin zuletzt eine deutliche Korrektur. Der wertvollste Meme-Coin könnte heute schon aus der Top 10 fallen und den Platz für Chainlink frei machen. Darüber hinaus gab es in 2024 schon zweistellige Kursverluste. So wirklich Momentum baut der Dogecoin nicht auf.

Auch für den Solana-Meme-Coin BONK lief es zuletzt mehr schlecht als recht. Hier stehen für die letzte Woche allein 15 Prozent Kursverlust zu Buche. In 2024 büßte der BONK Coin in einem Monat ein Viertel seines Werts ein. Die ehemalige Bewertung von fast 2 Milliarden US-Dollar ist meilenweit entfernt. Hier dürfte BONK auch zeitnah die Top 100 verlassen.

Möglicherweise gibt es somit bessere Meme-Coins für den Februar 2024. Denn ein neues Projekt deutet im Presale sein Potenzial an und könnte hier in puncto Performance BONK und DOGE in diesem Monat deutlich übertreffen. Die Rede ist von Meme Kombat:

Virales Konzept generiert Aufmerksamkeit für Meme Kombat

Meme Kombat nutzt geschickt die virale Meme-Kultur, um ein interaktives Gaming-Ökosystem zu gestalten. Hier dreht sich alles um Unterhaltung. Durch die Integration bekannter Meme-Charaktere wie Doge, Pepe, Shiba Inu und vielen anderen spricht es eine breite Gemeinschaft an, die bereits eine starke emotionale Bindung zu diesen Figuren hat. Die Einführung der Kampfarena soll das Nutzerengagement steigern und aktive Teilnahme fördern.

Meme Kombat verfolgt also das Ziel, ein fesselndes Spielerlebnis zu bieten, indem die bekanntesten Meme-Figuren aller Zeiten in ein lebendiges Spieluniversum integriert werden. Hier erwachen Meme-Charaktere dank künstlicher Intelligenz zum Leben und treten in packenden Kämpfen gegeneinander an - der Mittelpunkt von Meme Kombat ist somit die eigene Battle-Arena.

Die transparente Tokenomics-Struktur bildet das solide Fundament für den Erfolg von Meme Kombat. Während des Presales haben interessierte Investoren die Möglichkeit, 50 % der Token zu erwerben. Weitere 30 % sind für Staking- und Battle-Belohnungen vorgesehen, wobei 10 % der Community für ihre aktive Beteiligung zugutekommen. Die restlichen 10 % werden verwendet, um die Liquidität beim Start an dezentralen Börsen (DEX) zu sichern.

Krypto-Youtube liebt diesen Meme-Coin

Das virale Momentum von Meme Kombat auf Plattformen wie Krypto-Youtube und das rasante Wachstum in sozialen Medien haben das Potenzial des Projekts bereits angedeutet. Die vermehrte Berichterstattung und Analyse von Krypto-YouTubern hat die Bekanntheit von Meme Kombat gesteigert und das Interesse geweckt. Zusätzlich deutet die bereits bestehende Community von rund 20.000 Meme-Coin-Enthusiasten im Presale darauf hin, dass das Projekt auf großes Interesse stößt. Dies sind positive Anzeichen für das Potenzial von Meme Kombat im Kryptomarkt.

So sieht beispielsweise der bekannte Krypto-Influencer Michael Wrubel eine 100x Chance bei Meme Kombat.

Demgegenüber haben auch die Experten von CryptoNews Meme Kombat gecovert und sehen hier einen spannenden Meme-Coin, der bereits bei dem 5 Millionen US-Dollar Meilenstein sein Momentum offenbarte - mittlerweile sind es schon weit über 8 Millionen US-Dollar.

Staking-Rendite & Hype-Potenzial - letzte Chance im Krypto-Presale

Anleger stoßen aktuell bei Meme Kombat auf eine Kombination aus passivem Einkommen via Staking und Hype-Potenzial durch das unterhaltsame Konzept. Wer aktuell MK Token kauft, kann diese direkt in das Staking einzahlen und erhält dann eine passive Rendite von 114 Prozent APY. Diese ist dynamisch und verringert sich noch, wenn mehr MK Token eingezahlt werden. Für den Moment scheint die Staking-Rendite jedoch überaus attraktiv.

Zugleich verstreicht aktuell die Zeit, um Meme Kombat zum fixen Presale-Preis zu kaufen. Wer sich nicht auf die Preisbestimmung im öffentlichen Handel verlassen möchte, darf nicht allzu lange zögern. Denn die Hardcap liegt bei 10 Millionen US-Dollar. Aktuell wurden schon über 8,25 Millionen US-Dollar in Meme Kombat investiert. Zum Ende eines Vorverkaufs nimmt erfahrungsgemäß die Dynamik zu, FOMO baut sich auf. Damit scheint ein Ausverkauf in wenigen Tagen im Bereich des Möglichen.

