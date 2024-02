Trader macht in 2 Tagen x100 - welcher Coin ist der nächste?

Ein geschickter Trader konnte innerhalb von nur zwei Tagen einen Gewinn von rund 1,2 Millionen US-Dollar erzielen, indem er in Pandora ($PANDORA), den ersten Coin auf der ERC404 Blockchain, investierte. Dieser Vorgang wirft ein Schlaglicht auf das enorme Potenzial, das junge KRyptowährungen in der Startphase bieten.

Buy and Sell Punkte des Trader, Quelle: www.x.com (lookonchain)

Trade mit Glück oder Insights

Laut der Analyseplattform Lookonchain hat setzte der betreffende Trader 97.484 USDT (Tether) ein, um 154 Einheiten von $PANDORA zu einem Preis von 633 US-Dollar pro Coin zu kaufen. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne stieg der Preis des Tokens auf über 8.600 US-Dollar an. Durch den Verkauf von nur 25 $PANDORA-Einheiten zu einem Preis von 7.548 US-Dollar pro Token konnte der Trader einen Gewinn von $91.211 realisieren.

Aktuell hält der Trader noch 129 $PANDORA, deren Wert sich auf etwa 1,1 Millionen US-Dollar beläuft, was derzeit jedoch einen unrealisierten Gewinn darstellt. Der Fall zeigt, wie entscheidend Timing, Marktwissen und vielleicht auch ein Quäntchen Glück im Kryptomarkt sind. Die Fähigkeit, frühzeitig Trends zu erkennen und in innovative Projekte wie $PANDORA zu investieren, die auf neuen technologischen Standards wie ERC404 basieren, kann zu außergewöhnlichen Erträgen führen.

ERC404 Standard - hängt der Gewinn mit der Blockchain zusammen?

ERC404s stellen eine innovative und experimentelle Token-Norm im Kryptowährungsbereich dar, die darauf abzielt, die Merkmale von ERC20 (für fungible Tokens wie Kryptowährungen verwendet) und ERC721 (für nicht-fungible Tokens oder NFTs verwendet) zu vereinen. Diese Mischung soll die Liquidität und Fraktionierung direkt im Token ermöglichen, was eine Neuerung gegenüber der traditionellen Trennung zwischen fungiblen und nicht-fungiblen Tokens darstellt. Durch die Integration dieser Funktionalitäten bietet ERC404 neue Möglichkeiten in der Nutzung und Flexibilität von Tokens, insbesondere im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) und bei NFTs, die nun fraktioniert und nahtlos in DeFi-Ökosystemen interagieren können.

Pandora (PANDORA) ist der erste Token, der diese neue ERC404-Technologie nutzt. Er vereint die Vorteile von normalen Kryptowährungen mit denen von NFTs, was ihn besonders flexibel macht, vor allem auf Plattformen, die mit dezentralen Finanzen (DeFi) arbeiten. Pandora hat schnell an Wert gewonnen und steht nun bei einer Marktkapitalisierung von über 70 Millionen Dollar, was aber eher weniger aufgrund der Technologie geschehen sein dürfte. Viel eher ist davon auszugehen, dass aufgrund der Neuheit und der daraus resultierenden Neugierde der Community die Wertsteigerung ihre Ursache findet.

Meme Kombat - Nutzt die Memecoins und schickt sie in den Kampf

Meme Kombat ist eine spannende neue Kryptowährung, die sich im aufstrebenden Bereich von GameFi, einer Kombination aus Gaming und Finanzen, positioniert. Dieses Projekt nutzt Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain, um Nutzern Spiele zugänglich zu machen, die mit Kryptowährungen funktionieren. Besonders interessant ist, dass Meme Kombat die populären Meme-Coins und deren Charaktere aus dem letzten Jahr aufgreift. Diese Charaktere symbolisieren erfolgreiche Presales, die viel Kapital angezogen haben, wie zum Beispiel Sponge mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen USD. Meme Kombat zeigt im Vergleich hierbei schon im Vorverkauf eine deutliche Richtung und hat schon 8,2 Million US-Dollar für die Erstellung des Games eingenommen.

Meme Kombat Spielkarten, Quelle: www.memekombat.io

Das Geschäftsmodell von Meme Kombat basiert darauf, Token auszugeben und damit Geld für die Weiterentwicklung des Spiele-Ökosystems zu sammeln. Spieler können den nativen Utility-Token MK einsetzen, um an Wettkämpfen teilzunehmen und Belohnungen in Form neuer MK-Token zu erhalten. Mit einer Staking-Rendite von etwa 113 Prozent bietet Meme Kombat seinen Anlegern attraktive Renditen, die über denen von anderen Projekten liegen.

Als Teil des GameFi-Sektors bietet Meme Kombat blockchain-basierte Spiele, die durch Smart Contracts unterstützt werden. Diese Contracts sind von unabhängigen Auditoren geprüft, um ihre Fehlerfreiheit zu bestätigen. Das sorgt für Transparenz und Fairness im Spiel. GameFi-Projekte wie Meme Kombat unterscheiden sich von klassischen Blockchain-Games durch ihr geschlossenes Ökosystem, das eine engere Bindung zur Nutzerbasis und innovative Geschäftsmodelle ermöglicht.

Meme Kombat hat bereits eine beachtliche Anzahl von über 11.376 Anlegern angezogen, die mehr als 34,7 Millionen MK-Token gesperrt haben. Im Gegenzug haben sie Staking-Rewards von über 7,6 Millionen MK-Token erhalten. Das Projekt plant, seinen Wert durch die Einführung neuer Funktionen und Charaktere kontinuierlich zu steigern, was es für Anleger noch attraktiver macht. Durch die Schaffung eines geschlossenen Kreislaufs bleibt der Wert des Projekts wahrscheinlich stabil hoch, und jede neue Veröffentlichung kann den Wert des Krypto-Projekts nachhaltig steigern - was enorme Gewinn mit sich bringen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.