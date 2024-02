Krypto-Experte sieht 40 % Kurspotenzial in dieser Woche

Während der digitale Währungsmarkt in den letzten 24 Stunden weitgehend unverändert notiert und sich Anleger aktuell nach den besten Chancen umschauen, gibt es auch einige Altcoins mit relativer Stärke. Hier könnte sich mitunter ein prozyklischer Einstieg anbieten, also in die Stärke hineinkaufen. Denn eine Trendfortsetzung ist eben immer wahrscheinlicher als der Trendbruch. Zugleich identifizierten Analysten mitunter spannende Kursziele mit attraktiver Upside.

So könnte Chainlink (LINK) mit einem deutlichen Impuls den Ausbruch aus der Seitwärtskonsolidierung geschaffen haben. Der Rücksetzer bietet die Chance auf einen Einstieg. Alternativ identifiziert der führende Krypto-Analyst ali_charts ein spannendes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn der nächste Widerstand überwunden wird.

Denn dann könnte kurzfristig eine Rendite von 38 Prozent in der nächsten Woche winken. Werfen wir also einen Blick auf die Chainlink Prognose des führenden Experten und zwei alternative Krypto-Presales, die in 2024 sogar 10x Potenzial oder mehr aufweisen.

Chainlink mit Ausbruch: Neues Kursziel bei 26,87 US-Dollar

Chainlink erlebt eine starke Woche und steigt in den letzten sieben Tagen um rund 25 Prozent. Damit konnte LINK die Seitwärtsbewegung auflösen und steht nun unmittelbar vor dem Flippening mit Dogecoin. Denn just in diesem Moment fehlen nur noch rund 70 Millionen US-Dollar, damit LINK endlich in die Top 10 vorschießt. Dies sind doch eher geringfügige Bewegungen für eine Kryptowährung mit Marktkapitalisierung über 11 Milliarden US-Dollar. Mit einem Sprung in die Top 10 könnte das virale Momentum von LINK sogar noch zunehmen.

Zugleich identifiziert der Krypto-Analyst ali_charts in einem neuen Tweet die entscheidende Kursschwelle. Denn der nächste Widerstand befinde sich in der Kurszone zwischen 19,40 und 20,03 US-Dollar. Sollte Chainlink über das Resistance-Level ausbrechen, könnte die Rallye an Dynamik gewinnen. Das Kursziel liege bei 26,87 US-Dollar - ein Upside-Potenzial von aktuell über 40 Prozent.

Chainlink faces stiff resistance between $19.40 and $20.03, where 5,330 addresses hold over 8.59 million $LINK. But if LINK can break through this supply wall, the next critical area of resistance is around $26.87, representing a 38% price increase! pic.twitter.com/g34fryPll5 - Ali (@ali_charts) February 5, 2024

Ergo spricht nun alles für Chainlink. Die aktuellen Entwicklungen deuten stark auf eine Fortsetzung des bullischen Trends hin. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist der jüngste Ausbruch aus der technischen Konsolidierung. Diese wurde bullisch aufgelöst. Zudem beobachten wir zuletzt eine Zunahme von Wal-Transaktionen, was auf ein wachsendes Interesse von Großinvestoren hindeutet. Auch institutionelle Anleger könnten hier den Einstieg in Chainlink wagen. Das Narrativ rund um Real-World-Assets (RWA) und das Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) bedingen die zentrale Rolle von Chainlink und könnten 2024 eine weitere Neubewertung von LINK ermöglichen. Angesichts dieser Katalysatoren bleibt Chainlink ein spannendes Projekt im Krypto-Sektor 2024.

Mehr Risiko, mehr Rendite? Diese Krypto-Presales haben Potenzial

Chainlink ist ein Altcoin mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar. Dabei besitzt LINK mittelfristig durchaus noch das Potenzial, den Wert zu verzehnfachen oder sogar mehr. Allerdings mangelt es kurzfristig an der nötigen Fantasie, um solch massive Kurssteigerungen zu realisieren. Anleger, die auf der Suche nach schnellen und erheblichen Wertsteigerungen sind, müssen höhere Risiken eingehen.

Dies findet man oft bei neuen Coins und Kryptowährungen mit geringerer Marktkapitalisierung, wo das Potenzial für schnelles Wachstum - begleitet von einer entsprechend höheren Volatilität - größer ist.

Meme Kombat

Meme Kombat könnte ein solches Projekt sein. Denn der Meme-Coin mit Gaming-Funktionalität weckt Fantasie. Zugleich ist es hier die Symbiose aus einer Anfangsbewertung von 10 Millionen US-Dollar und dem vielseitigen Ökosystem, die für Nachfrage sorgt. Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 10 Millionen US-Dollar steht Meme Kombat am Anfang weit hinter anderen Meme-Token zurück und bildet sogar weniger als ein Tausendstel der Bewertung von Chainlink ab.

Im Februar 2024 bleibt Meme Kombat somit ein innovatives Gaming-Ökosystem, das sich auf Duelle zwischen bekannten Meme-Figuren in virtuellen Arenen spezialisiert. Dieses einzigartige Spielprinzip profitiert Künstlicher Intelligenz, die die Spiele unterhaltsam und fesselnd illustrieren soll. Investoren können bereits jetzt in der Vorverkaufsphase am Staking teilnehmen, mit einer aktuellen Rendite von 114 Prozent APY.

Mit einem bisher generierten Kapital von über 8 Millionen US-Dollar nähert sich der Vorverkauf schnell dem Ziel von 10 Millionen US-Dollar als Hardcap. Wer hier noch zum fixen Preis einsteigen möchte, muss sich wohl beeilen.

Zum Meme Kombat Presale

eTukTuk

Nachhaltigkeit ist global ein zentrales Anliegen, das in den letzten Jahren auch Anlagestrategien massiv beeinflusst hat. Immer wieder erleben grüne Assets boomende Marktphasen. Besonders im Transportwesen liegt ein enormes Potenzial für Beiträge zum Umweltschutz. Denn die Emissionen sind signifikant. Die Herausforderung besteht jedoch mitunter darin, dass viele Ansätze im Bereich der Elektrofahrzeuge (EV) hauptsächlich auf wohlhabendere Länder abzielen. Eine massive Nachhaltigkeitswende ist jedoch ohne die Einbindung von Entwicklungsländern kaum möglich.

eTukTuk greift diese Problematik aktuell auf und entwickelt eine Lösung, die Blockchain- und KI-Technologien nutzt, um nachhaltige EV-Transportmöglichkeiten speziell für Entwicklungsländer zu schaffen. Das Ziel ist die Transformation des traditionellen Tuk-Tuk-Sektors in eine umweltfreundliche - eben elektrifizierte - Alternative. Der TUK-Token steht im Mittelpunkt dieses nachhaltigen Ökosystems. Token-Inhaber profitieren in Zukunft direkt von Belohnungen, wenn Fahrzeuge geladen werden, wodurch ein Anreiz für die Teilnahme am Netzwerk und die Förderung grüner Mobilität geschaffen wird.

Aktuell ist der TUK Token noch günstig im Presale erhältlich. Die Staking-Rendite liegt bei rund 275 Prozent APY. Fast 800.000 US-Dollar wurden schon eingesammelt und die nächste Preissteigerung wird den TUK Token in sieben Tagen verteuern.

Direkt zum eTukTuk Presale

