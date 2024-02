Im Oktober 2023 hatte Renk den Gang an die Börse ganz kurzfristig abgesagt. Im Anschluss wurde das IPO hinter den Kulissen zwar weiterverfolgt. Öffentliche Hinweise über einen möglichen Zeitpunkt gab es jedoch keine. Umso überraschender kündigte der Augsburger Getriebe-Spezialist gestern den nächsten Versuch an: Bereits am Mittwoch (7. Februar) soll es soweit sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...