FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer vor Zahlen zum vierten Quartal von 45 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern dürfte schwach abgeschnitten haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Leverkusener stünden vor einer unsicheren Zukunft. Da eine kurzfristige Aufspaltung des Unternehmens jetzt recht unwahrscheinlich erscheine, könnte sich Bayer in den nächsten Jahren im Umstrukturierungsmodus befinden. Zudem gebe es immer noch Rückschläge bei Rechtsstreitigkeiten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2024 / 07:27 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

