DJ MARKT USA/Kaum verändert - Powell-Aussagen wirken nach

An den US-Börsen zeichnet sich zum Start in den Dienstagshandel eine Seitwärtsbewegung ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren kaum verändert. Der Markt steht immer noch unter dem Eindruck "falkenhafter" Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Wochenende. Powell hatte signalisiert, dass die Federal Reserve es nicht eilig habe, die Zinsen zu senken. Das wurde am Markt dahingehend verstanden, dass eine erste Zinssenkung schon im kommenden Monat ausgeschlossen ist. Daraufhin zogen die Anleiherenditen am Montag nochmals deutlich an und verharren aktuell auf dem erhöhten Niveau.

Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Dafür müssen die Anleger eine Fülle von Unternehmensergebnissen verarbeiten. Unter den Einzelwerten springen Palantir Technologies im vorbörslichen Handel um fast 18 Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen ist im vierten Quartal überraschend stark gewachsen. Auch der Chiphersteller NXP Semiconductors schnitt besser ab als erwartet, was der Aktie zu einem Plus von 3,2 Prozent verhilft.

Eli Lilly notieren rund 3 Prozent im Plus. Der Pharmakonzern wird am Dienstag Zahlen vorlegen. Anleger interessieren sich besonders für den Umsatz des Adipositasmedikaments Zepbound, das seit Anfang Dezember in den Apotheken erhältlich ist. Analysten setzen große Hoffnungen in das Umsatzpotenzial des Mittels.

February 06, 2024 06:14 ET (11:14 GMT)

