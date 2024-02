Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen umfangreiche Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten in China an, so die Analysten von Postbank Research.Der Caixin-EMI für den Dienstleistungssektor und der umfassende EMI für Januar hätten mit 52,9 bzw. 52,6 Punkten unter den Prognosen gelegen, obwohl sie durch geldpolitische Maßnahmen und saisonale Trends gestützt worden seien. Es werde erwartet, dass die Verbraucher- und die Erzeugerpreisinflation im Januar dank höherer Fiskalausgaben und einer niedrigeren Arbeitslosenquote steigen sollten. ...

