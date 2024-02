Potsdam (ots) -Alle historischen Sammlungen der Bundeswehr sind auf einer interaktiven Sammlungslandkarte des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr einsehbar. Die Karte gibt einen Überblick zu den Ausstellungen und Sammlungen des Museums- und Sammlungsverbundes der Bundeswehr. Dargestellt sind Standorte, Ansprechstellen und weiterführende Informationen mit fotografischen Impressionen.Die Zahl der ansteuerbaren Sammlungen auf der interaktiven Karte (https://zms.bundeswehr.de/de/zmsbw-kanal-forschung-und-bildung/museums-und-sammlungsverbund-der-bundeswehrsection-5730416) beträgt 114, dazu kommen die drei Standorte des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden, Berlin-Gatow und der Festung Königstein.Um die historische Bildung der Bundeswehr zu unterstützen wird seit Jahrzehnten historisches Material in Ausstellungen zur Geschichte von Einheiten, Verbänden, Standorten und Dienststellen gesammelt. Das Spektrum der Exponate reicht vom Uniformknopf bis zum Großgerät und von den 1950er-Jahren bis in die Gegenwart. Unter die historischen Sammlungen fallen zunächst die Lehrsammlungen der Schulen der Bundeswehr. Diese wurden angelegt, um angehenden Offizieren und Unteroffizieren das unterschiedlichste Wehrmaterial und seine Entwicklung bezogen auf die jeweilige Waffengattung nahezubringen. Daneben entstanden vielfach auf private Initiative von aktiven oder ehemaligen Soldaten Sammlungen, die sich oft mit der Geschichte eines Verbandes oder Standortes auseinandersetzen. Zudem gibt es die Regionalen Ausstellungen, die weniger historisch orientiert sind, sondern vor allem die Aufgaben und Leistungen des ausstellenden Verbands darstellen. Sie wenden sich in besonderer Weise auch an die zivile Öffentlichkeit.Pressekontakt:Major Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der BundeswehrTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/5708302