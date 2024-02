Für 90 der Kunden ist eine schnelle und zeitnahe Kommunikation ein entscheidender Bestandteil des E-Commerce-Erlebnisses und sie werden ihr Geld woanders ausgeben, wenn dies nicht der Fall ist

nShift, der Weltmarktführer für Software zur Verwaltung von Paketzustellungen, betont die offensichtliche wirtschaftliche Notwendigkeit, die Kommunikation in der Kundenerfahrung (CX) optimal zu gestalten. Rund 90 der Kunden bewerten schnelle Antworten und die Qualität der Kommunikation als wichtig für ihr Gesamterlebnis. Zudem geben rund 87 der Kunden weniger Geld für Marken aus, die keinen guten Service bieten, oder verzichten ganz auf den Kauf bei solchen Marken.

In dem Bericht "Delivering for shoppers in 2024" von nShift wird dargelegt, dass die Art der Differenzierung von Einzelhändlern hinsichtlich der CX ein prägender Trend im Einzelhandel in diesem Jahr sein wird.

"Die Kunden wollen keine Kompromisse bei der Qualität ihres Einkaufserlebnisses eingehen, nur weil sie online einkaufen", so Sean Sherwin-Smith, Product Director Post-Purchase bei nShift. "Sie erwarten eine kontinuierliche und relevante Kommunikation. Und sie setzen voraus, dass diese Kommunikation über die Kanäle Telefon, soziale Medien, E-Mail erfolgt, die für sie funktionieren. Mit den Kunden während des gesamten Einkaufs-, Liefer- und Rückgabeprozesses zu kommunizieren, ist zudem eine großartige Möglichkeit, die Kunden an die Marke zu binden und dafür zu sorgen, dass sie immer wieder kommen."

Fünf Tipps zur Begrenzung der Kosten durch eine mangelhafte CX

Um Einzelhändlern zu helfen, die bestmögliche CX zu gestalten, hat nShift die folgenden fünf Tipps:

Lieferoptionen beim Checkout Die Wahl in Bezug auf die Lieferung zu haben, ist ein wesentlicher Bestandteil einer guten Liefererfahrung. Einzelhändler sollten daher darauf achten, dass sie Lieferoptionen anbieten, die zu ihren Kunden passen. Unabhängig davon, ob Geschwindigkeit, Kosten oder Bequemlichkeit für sie Priorität haben.

Die Wahl in Bezug auf die Lieferung zu haben, ist ein wesentlicher Bestandteil einer guten Liefererfahrung. Einzelhändler sollten daher darauf achten, dass sie Lieferoptionen anbieten, die zu ihren Kunden passen. Unabhängig davon, ob Geschwindigkeit, Kosten oder Bequemlichkeit für sie Priorität haben. Die Kundenkommunikation verbessern Tools und Technologien wie automatische Benachrichtigungen und Echtzeit-Tracking sorgen für Transparenz und eine bessere Kommunikation. Die Kommunikation nach dem Kauf trägt außerdem dazu bei, hochgradig interaktive Marketingkanäle im Einzelhandel einzurichten, die die Kundenbindung stärken.

Tools und Technologien wie automatische Benachrichtigungen und Echtzeit-Tracking sorgen für Transparenz und eine bessere Kommunikation. Die Kommunikation nach dem Kauf trägt außerdem dazu bei, hochgradig interaktive Marketingkanäle im Einzelhandel einzurichten, die die Kundenbindung stärken. Retouren einfach gestalten Einfache Retouren sind ein wichtiger Faktor für die Kundenbindung und -loyalität. Die richtigen, gut umgesetzten Rückgaberichtlinien können Verluste minimieren und bis zu 30 der Rückerstattungen in Umtauschgeschäfte verwandeln.

Einfache Retouren sind ein wichtiger Faktor für die Kundenbindung und -loyalität. Die richtigen, gut umgesetzten Rückgaberichtlinien können Verluste minimieren und bis zu 30 der Rückerstattungen in Umtauschgeschäfte verwandeln. Spediteure priorisieren, die Ihren Zielen gerecht werden Bieten Sie eine breite Palette von Spediteuren an, um alle Kundenwünsche zu erfüllen: Express- und Low-Cost-Sendungen, emissionsarme Sendungen, PUDO-Schließfächer (Abholung und Rückgabe), Click and Collect.

Bieten Sie eine breite Palette von Spediteuren an, um alle Kundenwünsche zu erfüllen: Express- und Low-Cost-Sendungen, emissionsarme Sendungen, PUDO-Schließfächer (Abholung und Rückgabe), Click and Collect. Lernen Sie Ihren Kunden kennen Die Verwaltung von Kundendaten verschafft Einzelhändlern die nötigen Informationen, um alle Punkte in der Customer Journey zu verknüpfen und ein möglichst nahtloses Kundenerlebnis zu bieten. Mit Einblicken in die Einkaufshistorie und die Lieferpräferenzen eines Kunden kann ein Einzelhändler zudem Empfehlungen für zukünftige Einkäufe aussprechen.

Sherwin-Smith erklärte abschließend: "Neue Technologien schaffen immer weitere neue Möglichkeiten. Mit dem Lösungsportfolio von nShift können E-Commerce- und Multi-Channel-Händler ein nahtloses Liefererlebnis vom Checkout bis zur Retoure schaffen. Die optimale Gestaltung von Lieferungen kann das Kundenerlebnis verbessern, den Umsatz steigern und einmalige Transaktionen in lebenslange Kundenbeziehungen verwandeln."

Laden Sie Delivering for shoppers in 2024 herunter, um mehr zu erfahren.

Über nShift

nShift ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Lösungen für das Liefermanagement, die den reibungslosen Versand und die Retoure von jährlich nahezu einer Milliarde Sendungen in 190 Ländern ermöglichen. Die Software von nShift wird weltweit von E-Commerce-, Einzelhandels-, Produktions- und 3PL-Versendern genutzt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London und Oslo beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Niederlassungen in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, dem Vereinigten Königreich, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240206293339/de/

Contacts:

James Ellerington: James.Ellerington@fourteenforty.uk (+44) 07725 534941

Robin Grainger: robin.grainger@fourteenforty.uk (+44) 7941 551318