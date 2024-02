Kazyon, der führende Discounter in der arabischen Welt und Afrika, erwirbt einen Anteil von 50 an Al Dukan Company Limited ("Dukan") durch eine SAR 250m-Kapitalerhöhung

Die Transaktion erweitert und diversifiziert die Operationen von Kazyon in Saudi Arabien, dem dritten Markt nach Ägypten und Marokko mit einem wachsenden Netzwerk von mehr als 1.000 Geschäften.

Es sollen Synergien entstehen dank einem erweiterten Geschäftsumfang und gemeinsamen Best Practices. Innerhalb von fünf Jahren sollen 5.000 Geschäfte eröffnet werden.

Kazyon Limited, die britische Muttergesellschaft von Kazyon, hat heute den Erwerb von 50 des Aktienkapitals von Dukan für SAR 250m abgeschlossen. Dadurch weitet das Unternehmen seine Präsenz in Saudi Arabien aus, einer Region, deren Jahresumsatz auf USD 40 Milliarden geschätzt wird.

Dukan wurde 2013 gegründet und betreibt mehr als 100 Geschäfte in Saudi Arabien. Es ist der einzige Discount-Einzelhändler in Saudi Arabien. Die Akquisition wurde durch eine Kapitalerhöhung ermöglicht, durch das investierte Kapital soll der Ausbau des Geschäftsnetzes von Dukan beschleunigt werden. Saudi Arabien bietet ein hohes Wachstumspotenzial, da die Penetration mit Handelskanälen nur 50 beträgt. Mit den Discountern soll der konventionelle moderne Handel durchbrochen werden und weitere Marktanteile sollen vom traditionellen Handel abgezweigt werden.

Seit der Gründung durch Hassan Heikal im Jahr 2014 hat Kazyon sich darauf spezialisiert, erschwingliche Produkte in nicht ausreichend bedienten Märkten anzubieten. Das Unternehmen ist schnell gewachsen und ist nun mit mehr als 1.000 Geschäften der führende Discount-Einzelhändler in der arabischen Welt und Afrika. Kazyon möchte in Saudi Arabien und Marokko zu den drei wichtigsten Akteuren im Markt aufsteigen, nachdem das Unternehmen in Ägypten bereits zur Nummer eins avanciert ist. Schätzungen zufolge wird Kazyon in Saudi Arabien, Ägypten und Marokko in den kommenden fünf Jahren ein Netzwerk von mehr als 5.000 Geschäften aufbauen. Dabei kann das Unternehmen sich auf seine eigene End-to-End-Lieferkette mit Verteilungszentren, Transportflotte und Geschäften stützen.

Neben Herrn Heikal sind unter anderem ein führender globaler Staatsfonds, große DFIs, Blue Chip Private Equity Plattformen (einschließlich Development Partners International, FIM Capital und Sango Capital) sowie regionale Familienbüros an Kazyon Limited beteiligt.

Die Investition in Dukan entspricht den Expansionsplänen von Kazyon und wird für eine bessere regionale Diversifikation sorgen. Darüber hinaus sind bedeutende Synergien zu erwarten, wie zum Beispiel übergreifende Lieferverträge und gemeinsame Best Practices.

Hassan Heikal, Chairman und Gründer von Kazyon sagte: : "Diese Akquisition markiert für Kazyon einen bedeutenden Meilenstein, da das Wachstum beschleunigt wird und eine Ausweitung des Geschäfts nach Saudi Arabien erfolgt, einen der attraktivsten Einzelhandelsmärkte in dieser Region. Wir blicken dem Geschäft in diesem Königreich mit Spannung entgegen. Die Transaktion wurde über die Beteiligung eines globalen staatlichen Vermögensfonds finanziert. So festigen wir unsere Position als führender Einzelhändler in dieser Region."

Kazyon wurde beraten von Evercore Partners, EFG-Hermes, White Case und PWC.

ENDE

Über Kazyon

Kazyon wurde 2014 von Hassan Heikal gegründet. Es ist mit mehr als 1.000 Geschäften und 7.000 Mitarbeitern der größte Discount-Einzelhändler in Saudi Arabien und Afrika. Kazyon ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Das Unternehmen betreibt eine eigene End-to-End-Lieferkette mit Verteilungszentren, eigener Transportflotte und Geschäften.

Kazyon ermöglicht Millionen von Kunden Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Produkten, die über ein Netzwerk von einheitlich gestalteten Geschäften in der Nachbarschaft vertrieben werden. Das Unternehmen bietet eines der am weitesten verbreiteten Treueprogramme in der arabischen Welt und Afrika an.

Neben dem Gründer Heikal Hassan sind unter anderem Development Partners International, FIM Capital, Sango Capital, South Suez Capital, British International Investment, ein globaler staatlicher Vermögensfonds und regionale Investmentbüros an Kazyon beteiligt.

Über Dukan

Dukan wurde 2013 gegründet und ist der einzige Discount-Einzelhändler in Saudi Arabien. Derzeit betreibt das Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern mehr als 100 Geschäfte in drei Städten in der Provinz Mekka. Dukan bietet ein Komplettsortiment an Artikeln des Grundbedarfs sowie ein differenziertes Sortiment an Handelsmarken zu niedrigen Preisen. Es werden derzeit mehr als 50.000 Kunden täglich bedient.

www.kazyon.com

www.dukan.me

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240204315220/de/

Contacts:

Omar Bebars

omar.bebars@kazyon.com

+20122 2183654