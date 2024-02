Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Markterwartungen für baldige Zinssenkungen haben seit dem Jahreswechsel einen Rückschlag nach dem anderen erlitten, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.Die Zentralbanker in den USA, im Vereinigten Königreich und in der Eurozone hätten sich immer wieder gegen die Markterwartungen einer baldigen Senkung ihrer Leitzinsen ausgesprochen. Noch deutlicher sei dies in der vergangenen Woche geworden, als der Chef der US-Zentralbank nach der Zinssitzung erklärt habe, eine Senkung im März sei "nicht das Ausgangsszenario". Wenige Tage später seien sehr gute US-Arbeitsmarktdaten gefolgt. ...

