New York (ots/PRNewswire) -Bietet einen One-Stop-Shop für kritische Daten auf Arzneimittelebene und Finanzinformationen, um fundiertere Investitionsentscheidungen in der schnelllebigen Pharma- und Biotech-Branche zu ermöglichenVisible Alpha, ein Finanztechnologieunternehmen, das den Investment-Forschungsprozess verbessert, indem es den Wert von Sell-Side-Analystenmodellen, Forschungsberichten und Unternehmenszugangsveranstaltungen extrahiert, gab heute die Einführung seiner neuesten Daten- und Finanzinformationsplattform Visible Alpha BioPharma bekannt.Die Pharma- und Biotech-Branche ist von ständiger Innovation geprägt und entwickelt sich rasch weiter. Die Nachfrage nach genauen und ganzheitlichen Prognosen auf Arzneimittelebene ist wichtiger als je zuvor. Dieser Bedarf wird durch sich entwickelnde Vorschriften, unterschiedliche Ergebnisse klinischer Studien und häufige Marktschwankungen noch verstärkt.Mit der Einführung von Visible Alpha BioPharma bietet Visible Alpha Investmentexperten und Arzneimittelentwicklern eine zentrale Anlaufstelle für umfassende Arzneimitteldaten und detaillierte Finanzinformationen, um schnell neue Chancen zu erkennen, die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes zu bewerten, Markterwartungen abzuschätzen, historische Daten zu analysieren, auf zukunftsorientierte Schätzungen zuzugreifen und schnelle Analysen auf Arzneimittelebene durchzuführen.Visible Alphas neue BioPharma-Plattform ermöglicht es Fachleuten aus den Bereichen Investment, Aktienanalyse und Medikamentenentwicklung:- Gewinnen Sie mit detaillierten Finanzdaten Einblicke in Markttrends, die Stimmung unter den Anlegern und die sich ändernden Prognosen zur Entwicklung von Medikamenten.- Tauchen Sie tief in die Finanzdaten von Arzneimitteln ein, mit detaillierten Konsensschätzungen für Posten wie "Umsatz nach Indikation" oder "Zahl der behandelbaren Patienten".- Verstehen Sie die sich entwickelnden Markterwartungen, indem Sie die Prognosen für bestimmte Medikamente oder die Gruppierung von Medikamenten nach Indikation, MOA oder therapeutischen Bereichen analysieren.- Beschleunigen Sie die Modellierung der Medikamentenleistung mit sofortigem Zugriff auf Konsensprognosen und Hilfsmittel wie Verkaufsspitzenanalyse.- Durchsuchen Sie ein umfangreiches Metadaten-Repository von vermarkteten und in der Entwicklung befindlichen Medikamenten, um die Wettbewerbslandschaft schnell zu verstehen.- Erweiterte Prognosehorizonte für längerfristige Umsatzprognosen von Arzneimitteln zur detaillierteren Analyse von Arzneimitteln im Frühstadium.- Ermöglicht die Entwicklung und Verfeinerung von Ideen, ein tiefes Verständnis der Wettbewerbslandschaft, die Analyse von Markterwartungen und zukunftsweisende Informationen für Unternehmens- und Investorenbeziehungen-Teams."Laut der FDA erleben wir in der Pharma- und Biotech-Industrie ein schnelleres Innovationstempo und mehr Arzneimittelzulassungen", so Mark Hale, Geschäftsführer von Visible Alpha. "Mit der BioPharma-Plattform von Visible Alpha geben wir Investment-Profis die Möglichkeit, nicht nur Schritt zu halten, sondern auch die Geschwindigkeit strategischer Investment-Entscheidungen durch detaillierte Finanzinformationen zu Tausenden von Medikamenten zu erhöhen - und das alles auf einer interaktiven Plattform, die das Erforschen und Entdecken ermöglicht. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diese unglaublich robuste und funktionsreiche Plattform zur Verfügung stellen zu können."Die neue Visible Alpha BioPharma Plattform bietet die folgenden Funktionen:- Eine umfangreiche Arzneimitteldatenbank - Robuste Prognosedaten mit über 200 Brokern und mehr als einem Dutzend Datenquellen von Drittanbietern. Visible Alpha BioPharma bietet eine Abdeckung von mehr als 6.300 Medikamenten.- Granulare Finanzdaten - Visible Alpha BioPharma bezieht die Prognosen auf Arzneimittelebene direkt von den Sell-Side-Analystenmodellen und bietet daher qualitativ hochwertige Daten auf Arzneimittelebene mit längerfristigen Prognosehorizonten, als sie normalerweise verfügbar sind.- Robuste Metadaten - Umfassende Metadaten zu Medikamenten ermöglichen es den Nutzern, Medikamente nach ausgewählten Kriterien zu sortieren, zu finden und zu gruppieren.- Datenvisualisierungstools - Nutzen Sie intuitive Diagramme und Tabellen, um sich schnell einen Überblick über ein Medikament oder eine Gruppe von Medikamenten zu verschaffen.- Integrierte Prüfbarkeit - Detaillierte, mit Zeitstempeln versehene Broker-Schätzungen ermöglichen Analysten eine effiziente Analyse von Streuungen und Revisionen sowie die Prüfung von Einzelposten bis zur Quelle.- Maximierte Effizienz - Zusammenfassende Arzneimittelseiten bieten Einblicke in Verkäufe, Spitzenverkäufe, Einführungsdatum, Revisionen und Vertriebsanalysen.- Zeitnahe Aktualisierungen - Änderungen an Maklerprognosen werden in Echtzeit aktualisiert.Die heutige Ankündigung folgt auf die jüngsten Nachrichten über das kontinuierliche Wachstum von Visible Alphas Beitrag von Sell-Side-Institutionen. Erfahren Sie mehr >Informationen zu Visible AlphaVisible Alpha verbessert den Investment-Forschungsprozess, indem es durch Partnerschaften mit den weltweit führenden Investment-Forschungsorganisationen sinnvolle Werte aus den wichtigsten Sell-Side-Assets, einschließlich Analystenmodellen, Forschungsberichten und Corporate Access Events, extrahiert. Unsere umfassenden Konsensdaten bieten detaillierte und zeitnahe Einblicke in die Sell-Side-Sicht auf Unternehmen, Branchen und Peer-Groups. Weitere Informationen finden Sie unter visiblealpha.com.MEDIENKONTAKT: Erin Gifforderin.gifford@visiblealpha.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2334517/Visible_Alpha_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/visible-alpha-lanciert-neue-biopharma-plattform-302054599.htmlPressekontakt:Carol Hickins,carol@launchsnap.comOriginal-Content von: Visible Alpha, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173445/5708375