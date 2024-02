Personas, Planeta y Desempeño, los Pilares de Griffith Foods por la Sostenibilidad

Aunque usualmente la sostenibilidad se asocia con cuestiones ambientales, es un concepto más amplio al que muchas compañías le están dando enfoque de triple resultado: Personas, Planeta y Desempeño.

Para Griffith Foods medir su impacto es clave para crear mejores procesos donde tienen presencia, por eso, son signatarios y socios del Pacto Global de La ONU, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la Iniciativa de Especias Sostenibles, de Agricultura Sostenible, entre otros.

Hacia el 2040 proyectan ser carbono Net Zero a nivel global. En línea con este objetivo, en 2021 obtuvieron el certificado de Carbono Neutro en la planta en Marinilla, y por 15 años consecutivos han obtenido la recertificación ISO14001 en esa planta, el estándar internacional para sistemas de gestión medioambiental, prácticas sostenibles y garantía de los más altos estándares en gestión.

Su visión de cara al futuro

Uno de los principales retos de cara al 2030 es el uso de materia prima de origen sostenible, Griffith Foods proyecta que para esa fecha el 80 % de las materias primas sean certificadas de origen sostenible. Pero recuerdan que el reto no es la cifra, sino que los agricultores tengan las certificaciones y prácticas de agricultura regenerativa, lo que implica cambios en cómo producen.

