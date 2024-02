Watertown, Massachusetts (ots/PRNewswire) -AVC-201 ist die erste umschaltbare allogene CAR-T-Zelle der Welt, die mithilfe von CRISPR entwickelt wurde, bei der verhindert wird, dass sowohl das angeborene als auch das adaptive Immunsystem des Wirts sie abstößt.AvenCell Therapeutics, Inc. ist ein führendes Unternehmen für Zelltherapie in der klinischen Phase, das sich dem Ziel verschrieben hat, sowohl autologe als auch allogene umschaltbare CAR-T-Zelltherapien zu entwickeln. Es gab heute bekannt, dass dem ersten Patienten in einer Phase-IA-Studie AVC-201 zur Behandlung rezidivierter/refraktärer akuter myeloischer Leukämie (AML) und anderer ausgewählter CD123-positiver hämatologischer Malignome (NCT05949125) verabreicht wurde. AVC-201 ist ein mit CRISPR entwickelter allogener, umschaltbarer CAR-T-Kandidat, der auf Zellen abzielt, die den Rezeptor CD123 exprimieren, der bekanntlich bei fast allen akuten myeloischen Leukämien und verschiedenen anderen hämatologischen Malignomen überexprimiert wird, und diese eliminiert."Patient*innen mit AML, die eine minimale Resterkrankung haben oder deren Krankheit nach den derzeit verfügbaren Behandlungsansätzen weiter fortschreitet, haben in der Regel eine sehr schlechte Prognose und nur begrenzte Behandlungsoptionen", sagt Professor Martin Wermke, Leiter der Einheit für frühe klinische Studien am Nationalen Krebszentrum Dresden. "Die autologe, umschaltbare CAR-T-Therapie von AvenCell hat bereits sehr aussichtsreiche frühe klinische Ergebnisse bei der AML-Behandlung erbracht. AVC-201, ein leicht verfügbares allogenes Spenderzellprodukt, wird die betroffenen Patient*innen voraussichtlich viel schneller und zu wesentlich geringeren Kosten erreichen."Die Phase-1-Studie umfasst bis zu 37 Patient*innen und wird an mehreren Standorten in Deutschland und in den Niederlanden durchgeführt. Das wichtigste Ziel der Studie besteht darin, das Sicherheitsprofil von AVC-201 zu bewerten und die maximal verträgliche Dosis zu bestimmen. Sekundäre Kriterien sind die Wirksamkeit, die Sicherheit und die Persistenz der CAR-T-Zellen."Wir freuen uns, auf der Sicherheit und der erfolgversprechenden Aktivität, die wir in unserer laufenden klinischen Studie mit autologen, umschaltbaren Zellen für die Behandlung von AML (AVC-101) beobachtet haben, aufbauen zu können, indem wir nun die unserer Meinung nach wissenschaftlich überzeugendste allogene Technologie der Branche einsetzen", sagte Andrew Schiermeier, Präsident und CEO von AvenCell. "Wir sind das erste Unternehmen, das umschaltbare CAR-T-Zellen mit einem leicht verfügbaren Spenderansatz für eine breite Anwendung in Krebs- und Autoimmunindikationen kombiniert. Dieser modulare Ansatz eröffnet für die Zukunft eine beispiellose Flexibilität und Verkürzung der Zykluszeiten, eine ansehnliche Skalierung des Angebots und eine erhebliche Senkung der Kosten, was den Einsatz von Zelltherapien für Patient*innen deutlich verbessern wird."Informationen zu AVC-201 AVC-201 ist eine mit CRISPR modifizierte chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zelltherapie, die zwei eigenständige Technologieplattformen umfasst. Die erste verwendet die universelle/umschaltbare Technologie "UniCAR" von AvenCell, die aus einem System mit zwei Komponenten besteht. Die modifizierten T-Zellen werden mit einem "universellen" Rezeptor transduziert, der biologisch völlig inert ist (er exprimiert ein menschliches La-Peptid) und nur aktiviert wird, wenn er an ein zweites biologisches Molekül ("Targeting-Modul") gebunden ist, das die T-Zellen zu einem relevanten Krebsantigen (in diesem Fall CD123) lenkt. Die An- oder Abwesenheit des Targeting-Moduls im Blutkreislauf ermöglicht eine exzellente An- bzw. Abschaltung der therapeutischen Aktivität. Die zweite technologische Plattform umfasst eine von Intellia Therapeutics entwickelte und einlizenzierte allogene Zelltechnologie, die es ermöglicht, dass nicht verwandte Spender*innen ihre Zellen für Patient*innen bereitstellen. Diese Zellen werden mithilfe von CRISPR/Cas9 speziell modifiziert, sodass GvHD und Abstoßung durch das Immunsystem des Wirts/Patienten durch angeborene oder adaptive Mechanismen verhindert werden.Informationen zum klinischen Programm mit AVC-201 Die Phase-I-Studie (NCT05949125) von AvenCell untersucht die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von AVC-201 bei Erwachsenen mit rezidivierter oder refraktärer AML und anderen CD123-positiven hämatologischen Malignomen. Beim Studiendesign handelt es sich um eine offene Studie mit einer aufsteigenden Dosis, die dazu dient, eine Dosis-Kombination von AVC-201 für Zellen und Targeting-Modul zu ermitteln, die in einer nachfolgenden Phase-2-Studie weiter untersucht wird.Informationen zur akuten myeloischen Leukämie (AML) AML entwickelt sich typischerweise aus Mutationen in der DNA früher blutbildender Zellen, die zu einer Störung der normalen Zellreifung und -vermehrung führen. Dies führt zu einer Anhäufung von unreifen Zellen im Knochenmark, die gesunde Zellen verdrängen und ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. AML stellt einen beträchtlichen Anteil aller Leukämiefälle dar. In den USA werden jährlich ca. 21.000 neue Fälle von AML diagnostiziert, während die Häufigkeit von AML weltweit auf etwa 2-8 Fälle pro 100.000 Menschen jährlich geschätzt wird. Zur Behandlung von AML werden in der Regel Chemotherapien eingesetzt, um die Krebszellen zu zerstören, und seit kurzem auch zielgerichtete Therapien, die auf bestimmte Mutationen abzielen (z. B. IDH, FLT3.) Die meisten AML-Zellen exprimieren zwar den Rezeptor CD123, doch mehrere frühere Versuche, diesen Rezeptor therapeutisch zu nutzen, scheiterten aufgrund der schwierigen Kontrolle der Toxizität. Mit AVC-201 wird diese Einschränkung beseitigt, indem ein schneller Ein- und Ausschalter über die Dosierung des Targeting-Moduls implementiert wird. Die Stammzellentransplantation gilt nach wie vor als die einzige Heilungsmöglichkeit. Die Überlebensrate bei AML kann von verschiedenen Faktoren abhängen, unter anderem vom Alter, dem allgemeinen Gesundheitszustand, bestimmten Genmutationen, dem Ansprechen auf die Behandlung und anderen individuellen Merkmalen. Die Gesamtüberlebensrate nach fünf Jahren liegt bei AML jedoch bei 25-30 %.Informationen zu AvenCell Therapeutics Der Name AvenCell leitet sich von dem französischen Wort "avenir" ab und steht für das Ziel des Unternehmens, die ZUKUNFT der Zelltherapie zu sein. AvenCell ist ein revolutionäres Zelltherapieunternehmen, das sich auf schwer zu behandelnde Krebsarten konzentriert. Die Hauptprogramme zielen auf akute myeloische Leukämie (AML) und Prostatakrebs sowie auf andere hämatologische Malignome und solide Tumore ab. AvenCell wurde mit dem Ziel gegründet, allogene Zellen zu schaffen, die genauso lange wie autologe Therapien oder länger überleben, und ein universelles und umschaltbares Konstrukt zu entwickeln, das eine vollständige Kontrolle und Zielumlenkung der T-Zellen nach ihrer Übertragung auf einen Patienten ermöglicht. Durch die Kombination dieser beiden Plattformen kann die Herstellung der Zellen vollständig vom Patienten und dem Krebstarget getrennt werden, was ein erhebliches Skalierungspotenzial bietet und wesentlich effizienter ist als aktuelle Ansätze.AvenCell Therapeutics, Inc. wurde im Jahr 2021 von Blackstone Life Sciences, Cellex Cell Professionals und Intellia Therapeutics gegründet und hat das biopharmazeutische Unternehmen GEMoaB GmbH in der klinischen Phase übernommen. Der Hauptsitz von AvenCell befindet sich in Watertown, Massachusetts, USA. Eine weitere Betriebsstätte befindet sich in Dresden, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.avencell.com.Folgen Sie AvenCell in den sozialen Medien: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/avencell/).Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" von AvenCell Therapeutics, Inc. ("AvenCell" oder das "Unternehmen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem ausdrückliche oder stillschweigende Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von AvenCell in Bezug auf: die Sicherheit, die Wirksamkeit, den Erfolg und den Fortschritt seines klinischen Programms für AVC-201 zur Behandlung von CD123-positiven hämatologischen Malignomen gemäß seinen Anträgen für klinische Studien, einschließlich der Einleitung, der Aufnahme, der Dosierung und des Abschlusses klinischer Studien, wie z. B. der geplanten Aufnahme für den Phase-1-Teil der Studie für AVC-201.Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die mit der Forschung und Entwicklung verbundenen Unwägbarkeiten, einschließlich der Fähigkeit von AvenCell, präklinische oder klinische Studien innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu beginnen, durchzuführen oder abzuschließen, sowie die Möglichkeit ungünstiger Ergebnisse aus laufenden oder zusätzlichen präklinischen oder klinischen Studien, Unwägbarkeiten in Bezug auf Zulassungsanträge und die damit verbundenen Zeitpläne für die Einreichung und Zulassung, Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen und der Zusammenarbeit von AvenCell mit Dritten, Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung und dem Schutz des geistigen Eigentums von AvenCell, Risiken im Zusammenhang mit der potenziell erfolgreichen Entwicklung und Vermarktung der Produktkandidaten von AvenCell, und Risiken im Zusammenhang mit dem Verständnis von AvenCell für die Zelltherapie und deren Anwendung bei der Behandlung von Krebserkrankungen.Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, und er wird darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. 