Automatisierung soll mehr Möglichkeiten für Einzelzellenprojekte bieten

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute den Abschluss einer Vereinbarung mit INTEGRA Biosciences zur Integration des Assist Plus mit integrierten Parse Evercode-Einzelzellprotokollen bekannt. Durch die Kombination des großen Umfangs der Parse-Technologie mit der halbautomatischen Flüssigkeitsverarbeitung von Assist Plus lässt sich der Zeitaufwand erheblich reduzieren und gleichzeitig der Durchsatz und die Effizienz des Arbeitsablaufs weiter steigern. Parse wird im Rahmen der Vereinbarung eine Bundle-Lösung aus Evercode-Einzelzellreagenzien und einem applikationsfähigen INTEGRA Assist Plus-Gerät direkt an Kunden verkaufen.

"Mit dem INTEGRA Assist Plus werden Wissenschaftler in der Lage sein, nahtlos mehrere Millionen Zellen pro Woche zu profilieren und den Zeitaufwand um bis zu 80 zu reduzieren", so Charlie Roco, Mitbegründer und CTO von Parse. Er fügte hinzu: "Die ersten Produkte von Parse, die auf dem Assist Plus laufen, werden die Evercode Whole Transcriptome Kits sein. Wir freuen uns auf die Weiterentwicklung dieses Angebots und den Aufbau einer wachsenden Bibliothek, wenn die Anwendungen und die zusätzliche Produktunterstützung ausgeweitet werden."

Dieser Schritt unterstützt die Bemühungen von Parse, den Markt für Einzelzellsequenzierung durch die Bereitstellung von kosteneffektiven, gerätediagnostischen und zugänglichen Lösungen für die Einzelzellsequenzierung erheblich zu erweitern. Der Assist Plus ist ein einfach zu bedienendes Gerät, auf das Tausende von Laboren weltweit vertrauen. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Kunden von Parse sowohl durch den Außendienst als auch durch die Vertriebsteams von Parse Biosciences und INTEGRA unterstützt.

"INTEGRA ist sehr erfreut, eine Partnerschaft mit Parse einzugehen, um die Instrumente, die Installation und Schulung sowie den Außendienst bereitzustellen, damit Parse und die Kunden von Parse einen zuverlässigen und schnellen Pre-Sales- und Post-Sales-Support erhalten", so Larry Keene, INTEGRA SVP of Strategic Sales. Er fügte hinzu: "Die Kunden von Parse werden von der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen stark profitieren."

Das Team von Parse Biosciences wird auf der Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) Konferenz in Boston vom 3. bis 7. Februar ein Poster zur Effizienz präsentieren, die durch die Integration des INTEGRA Assist Plus mit den Evercode-Protokollen erreicht wurde.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life Sciences-Unternehmen mit der Mission, Fortschritte für die menschliche Gesundheit und die wissenschaftliche Forschung zu erbringen. Es versetzt Forscher in die Lage, Einzelzellsequenzierung mühelos in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Diese innovative Methode ermöglicht bahnbrechende Entdeckungen für die Behandlung von Krebs sowie Nieren- und Lebererkrankungen, die Gewebereparatur, die Stammzellentherapie, die Entwicklung des Gehirns und das Immunsystem.

Parse wurde basierend auf einer bahnbrechenden Technologie gegründet, die an der University of Washington erfunden wurde. Mittlerweile hat das Unternehmen über 100 Millionen US-Dollar eingeworben und wird von mehr als 1.500 Laboren auf der ganzen Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture, CRISPR Detect und ein Softwaretool für die Datenanalyse.

