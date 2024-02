Wer KI-Inhalte wie Bilder oder Videos in den Meta-Diensten Facebook, Instagram und Threads teilt, soll andere Nutzer künftig darauf hinweisen - ansonsten drohen Konsequenzen. Beim Facebook-Konzern Meta sollen Nutzer künftig vorwarnen, wenn sie täuschend echt wirkende KI-Videos oder 'Audiodateien veröffentlichen. Versäumen sie dies, könnten ihnen Konsequenzen drohen, warnte Metas Politikchef Nick Clegg am Dienstag in einem Blogeintrag. Auf Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...