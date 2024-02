MorphoSys beflügelt M&A-Index

Das Biotechunternehmen Morphosys erhielt eine Kaufofferte vom Schweizer Pharmakonzern Novartis in Höhe von 68 Euro pro Aktie. Die Offerte hat ein Aufgeld von 94 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten Monats vor dem 25. Januar 2024. Die Aktie legte gestern bereits kräftig zu und liegt auch heute zweistellig im Plus. Dies gab auch dem Solactive German Mergers & Acquisitions Index Auftrieb.

Die Übernahme hatte sich zuletzt angedeutet. So zeigte die Aktie seit einigen Tagen relative Stärke. Morphosys ist seit der Auflegung 2012 Bestandteil des Solactive German Mergers & Acquisitions Index. Nachdem die Biotech-Aktie in den ersten Jahren hohe Wertbeiträge lieferte, gab es eine harte Konsolidierung nach einer teuren Übernahme 2021. Es folgte gar der Abstieg in den SDAX®. Im November 2023 gab es Neuheiten zum Hoffnungsträger Pelabresib. Die Studienergebnisse gegen Knochenmarkerkrankungen fielen zwar durchwachsen aus. Dennoch strebt MorphoSys eine Marktzulassung an. Dies gab dem Papier Flügel.

Der Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index umfasst deutsche Aktiengesellschaften, die mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel einer Firmenu¨bernahme werden ko¨nnten. Welche Unternehmen das sind, daru¨ber entscheidet viertelja¨hrlich ein Index-Komitee. Neben quantitativen Kriterien wie Mindestwerten bei Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden bei der Auswahl auch diverse qualitative Faktoren beru¨cksichtigt. Jörg Lang vom Finanzen Verlag, der als Index-Berater fu¨r die Zusammensetzung des Korbs maßgeblich mitverantwortlich ist, erkla¨rt, worauf es ankommt: "Zum einen sollten das Produktportfolio und / oder die Marktstellung des Unternehmens fu¨r einen Firmenka¨ufer interessant sein. Zum anderen mu¨ssten die Eigentumsverha¨ltnisse eine U¨bernahme zulassen und die Bo¨rsenbewertung der Firma im Fall einer U¨bernahme noch Potenzial nach oben lassen. Schließlich sei auch eine gute Bilanz- und Finanzlage ein wichtiger Aspekt", sagt Lang. Aktuell sind 20 Unternehmen im Index enthalten. Dazu zählen neben MorphoSys unter anderem die Aktien von Aixtron und Teamviewer zum Index. Der Indexbetreuer hat die Möglichkeit, einzelne Aktien sofort auszutauschen. Zudem gibt es eine reguläre quartalsweise Anpassung. Morphosys bleibt zumindest bis zum nächsten Anpassungstermin im März im Index. Auch wenn sich Management und Käufer geeinigt haben, besteht noch die Chance auf ein höheres Gegengebot.

Die Indexzertifikate vollziehen die Entwicklung des jeweiligen Index. Steigt der Index legt das Indexzertifikat zu und umgekehrt. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Verluste einiger Indexmitglieder können den gesamten Index und damit auch den Wert des Zertifikats unter Druck setzen.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Gebühr Finaler Bewertungstag Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance Index HU5JPC 40,29 1,0% p.a. Open End*

*Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat außerordentlich zu ku¨ndigen und zum jeweils angemessenen Marktwert zuru¨ckzuzahlen; Information zur Funktionsweise des Produkts Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2024; 15:00 Uhr