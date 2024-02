FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 20. Februar 2024





MITTWOCH, 7. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 NOR: Equinor, Q4-Zahlen und Capital Markets Day

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (detailliert) (8.30 h Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Compugroup, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen (8.30 h, Pk)

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Vertragserneuerung in der Schaden-Rückversicherung (09:00 Pressecall) 08:00 ESP: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Jahreszahlen

09:00 DEU: Metro, Analysten- und Pressekonferenz zu den Q1-Zahlen 09:30 LUX: Stabilus, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Metro AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen

15:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q4-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

22:30 USA: Coty, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: TAG Immobilien, Investor Day

DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

NOR: Schibsted, Jahreszahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 1/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/23

08:00 NOR: Industrieproduktion 12/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/23

09:00 CHE: SNB: Devisenreservem 1/24

09:00 CHE: KOF Konjunkturumfragen

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/23

12:00 IRL: Industrieproduktion 12/23

14:30 USA: Handelsbilanz 12/23

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 12/23

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/23



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pressegespräch Societe Generale: Marktausblick 2024, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, voraussichtlich mit Ex-Vorstand Matthias Müller als Zeuge, Braunschweig

10:00 DEU: Pk der staatlichen Förderbank KfW zu Förderzahlen 2023 und Ausblick auf 2024, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Jahres-Pk Chemie- und Pharmaindustrie Baden-Württemberg, Stuttgart

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Hotelkosten bei Beherbergungsverbot im Rahmen der Corona-Pandemie, Karlsruhe

DONNERSTAG, 8. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Societe Generale, Q4-Zahlen

07:00 CHE: Lastminute, Jahreszahlen

07:00 CHE: Leonteq, Jahreszahlen (9.00 h Call)

07:00 CHE: Vontobel, Jahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszaheln

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q4-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.00 Uhr online) 07:00 FRA: Credit Agricole, Q4-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Bastei Lübbe, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Adyen, Q4-Zahlen

07:45 FRA: Kering, Q4-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs-AG Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

08:00 DNK: AP Moeller-Maersk, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Astrazeneca, Q4-Zahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q4-Zahlen

08:00 JPN: Honda, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Deutsche-Börse, Bilanz-Pressekonferenz

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt 13:00 USA: ConocoPhilips, Q4-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Jahreszahlen

18:00 FRA: L'Oreal, Q4-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q4-Zahlen

22:05 USA: International Exchange Group, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Leistungsbilanz 12/23

02:30 DEU: Erzeuger- und Verbraucherpreise 01/24

08:00 DEU: Niedriglohnsektor und Lohnspreizung (Verdienstabstand zwischen Gering- und Besserverdienenden), April 2023

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandelsumsatz 12/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des German Real Estate Index 2023 und für das 4. Quartal 2023

BEL: Informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt und Industrie) (bis 9. Februar)

FREITAG, 9. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitch, Q3-Zahlen

06:00 CHE: Ems-Chemie, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:15 AUS: AMS-Osram, Jahreszahlen (9.00 h Call, 10.30 h Pk) 08:00 FRA: Hermes, Q4-Zahlen

08:00 JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen

09:00 DEU: All for One Group, Q1-Zahlen

12:00 USA: PepsiCo Q4-Zahlen



NOR: Yara, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 01/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/24 (detailliert)

08:00 DEU: Inlandstourismus, Dezember und Jahr 2023

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH urteilt zur Zulässigkeit von baulichen Veränderungen des Gemeinschaftseigentums zur Barrierereduzierung

09:30 DEU: Der Bundesgerichtshof verhandelt über Gültigkeit von während Corona gefassten Beschlüssen einer Eigentümergemeinschaft

USA/DEU: US-Präsident Biden empfängt Bundeskanzler Scholz im Weißen Haus

MONTAG, 12. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

17:45 FRA: Michelin, Q4-Zahlen



USA: Zoominfo Technologies, Q4-Zahlen

USA: Avis Budget, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig)

20:00 USA: Haushaltssaldo 01/24



SONSTIGE TERMINE

---



HINWEIS

HKG / CHN / JPN / KOR / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, 13. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 1/24

07:00 DEU: Norma Group, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (10.00 h Pk) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (11.00 h) 12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen

22:05 USA: Lyft, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Randstad, Jahreszahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

USA: American International Group, Q4-Zahlen

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Erzeugerpreise 1/24

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/24 (vorläufig)

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q4/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 1/24

08:00 GBR: BIP 12/23

08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/24

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 2/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/24

14:30 USA: Realeinkommen 1/24



SONSTIGE TERMINE

FRA: Ministertreffen der Internationalen Energieagentur und 50. Jubiläum des Interessenverbandes, der Industriestaaten in Energiefragen berät, Paris

HINWEIS

CHN / HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



MITTWOCH, 14. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 FRA: Essilor-Luxottica, Jahreszahlen

07:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz

07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung, Essen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q4-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Jahreszahlen

FRA: Rexel, Q4-Umsatz

FRA: Kleppiere, Jahreszahlen

GBR: United Utilities, Q3-Umsatz

ITA: CNH Industrial, Q4-Zahlen

USA: Uber Technologies, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 1/24

08:30 HUN: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung im Investorenprozess zur VW-Dieselaffäre, voraussichtlich mit Ex-Vorstand Martin Winterkorn als Zeuge, Braunschweig

11:30 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie, Frankfurt/M.

13:00 DEU: Handwerkspolitisches Forum Ost, u. a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Leipzig

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



DONNERSTAG, 15. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank Jahreszahlen (10.30 h Pk)

07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen

07:00 FRA: Legrand, Jahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Jahreszahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q4-Zahlen (14.00 Call)

09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Aurubis, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Bilanz-Pk der Frosta AG, Bremerhaven

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Euronext, Jahreszahlen

USA: Dropbox, Q4-Zahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung)

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/23 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 12/23

08:00 GBR: BIP Q4/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 NOR: Handelsbilanz 1/24

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 1/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 1/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 12/24

10:00 POL: Verbraucherpreise 1/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 1/24

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/24

14:30 USA: Empire State Index 2/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 1/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 2/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/"4

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 1/24 16:00 USA: Lagerbestände 12/23

16:00 USA: NAHB-Index 2/24



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: EU-Medienworkshop: Europawahl 2024, Energiepolitik, Desinformation und die EU

08:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Jenoptik und Viba Sweets + 08.30 Unternehmensbesichtigung bei Jenoptik, Jena

+ 11.15 Austausch mit Vertretern der mittdeutschen Industrie- und Handelskammern, Erfurt + 14.30 Unternehmensbesuch bei Viba Sweets, Schmalkalden

10:30 DEU: Hybrid-Pk Verband der Ersatzkassen zu mehr-patientensicherheit.de - Deutschlands erstes CIRS-Meldesystem für Versicherte geht an den Start u.a. mit Stefan Schwartze, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten

DEU: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hält Festrede bei norddeutschen Obstbautagen, Jork

19:00 DEU: Münchner Europakonferenz 2024, u.a. mit CSU-Chef Markus Söder, München

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, 16. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszaheln (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen

07:30 FRA: EDF, Jahreszahlen

07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Volkswagen Group, Auslieferungen 1/24



TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/23

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 1/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 1/24

08:30 CHE: BFS: Industrie- und Bauproduktion Q4/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig)

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 1/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Auftakt 60. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), München

MONTAG, 19. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/24

10:00 ESP: Handelsbilanz 12/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Wirtschafts-Pk Verband Lack- und Druckfarbenindustrie, Frankfurt/M.

13:30 DEU: Erörterungstermin in Verfahren gegen Impfstoffhersteller Astrazeneca wegen Schadenersatzes, Bamberg

19:00 DEU: Grußwort Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zum 50-jährigen Bestehen des Deutschen Instituts für Gemeinschaftsgastronomie, Berlin

BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, 20. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Pk)

07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic, Q3-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/24

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 1/23

08:00 CHE BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 1/24

10:00 EUR: Leistungsbilanz 12/23

10:00 POL: Industrieproduktion 1/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 1/24

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 2/24

11:00 EUR: Bauproduktion 12/23

16:00 USA: Frühindikator 1/24



SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands