Der Palladiumpreis hat sich in den letzten 24 Stunden mit einem beeindruckenden Anstieg von 2,7 % auf 957 US-Dollar hervorgetan. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Preis in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von 1,7 % verzeichnete. Dies deutet auf eine mögliche Stabilisierung des Marktes hin, obwohl die Dynamik in der jüngsten Vergangenheit von Schwankungen geprägt war.Anzeige:Der jüngste Aufwärtstrend im Palladiumpreis (TVC:PALLADIUM) könnte als Signal für eine Stabilisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...