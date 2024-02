EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Nürnberg, Amsterdam, 6. Februar 2024 ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Die Gruppe hat demnach im Schlussquartal 2023 Brutto-Sales in Höhe von TEUR 24.014 (Q4 2022: TEUR 28.033) und einen Umsatz in Höhe von TEUR 5.868 erzielt (Q4 2022: TEUR 7.184). Trotz des Umsatzrückganges aufgrund eines weiterhin schwierigen makroökonomischen Umfeldes in Verbindung mit einem zurückhaltenden Buchungsverhalten seitens unserer Kunden, konnten im vierten Quartal dank eines strikten Kostenmanagements zum Teil erfreuliche EBITDAs erzielt werden. Das Segment Webgains verdoppelte sein EBITDA in etwa auf TEUR 860 (Q4 2022: TEUR 471), ad agents erzielte einen Wert von TEUR 171 (Q4 2022: TEUR 709), und das Segment ad pepper berichtet ein EBITDA von TEUR -521 (Q4 2022: TEUR -332). Im gesamten Zwölfmonatszeitraum wurden mithin Brutto-Sales von TEUR 85.988 (Q1-Q4 2022: TEUR 98.229) und ein Gruppenumsatz von TEUR 21.749 (Q1-Q4 2022: TEUR 24.868) erreicht. Das EBITDA des Geschäftsjahres 2023 betrug TEUR 24 (Q1-Q4 2022: TEUR 1.275). Hierin enthalten sind Einmalaufwendungen u.a. in Höhe von ca. TEUR 460 für die geplante Mehrheitsübernahme von solute Holding GmbH & Co. KG ("solute"). Im gesamten Geschäftsjahr 2023 wurden folgende Segment-EBITDAs erreicht: Das Segment Webgains erzielte ein EBITDA von TEUR 2.060 (Q1-Q4 2022: TEUR 871), ad agents einen Wert von TEUR 208 (Q1-Q4 2022: TEUR 1.358) und ad pepper TEUR -483 (Q1-Q4 2022: TEUR -108). Die Gespräche mit dem Ziel einer Mehrheitsbeteiligung der solute, über welche die Gesellschaft in ihrer ad hoc-Mitteilung vom 2. Oktober 2023 informiert hatte, dauern weiter an, da sich die Gespräche komplexer als ursprünglich angenommen entwickelt haben. Die Gesellschaft geht allerdings trotz der Verzögerung weiterhin davon aus, dass die Gespräche und damit eine Mehrheitsbeteiligung und Vollkonsolidierung der solute in den Konzernabschluss der Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen werden können, auch wenn ein konkretes Zeitfenster hierfür derzeit nicht vorhergesagt werden kann. ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 10. April 2024 den Geschäftsbericht 2023 veröffentlichen. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q4

2023 Q4

2022 Q1-Q4

2023 Q1-Q4

2022 Brutto-Sales 24.014 28.033 85.988 98.229 % Wachstum -14,3 -12,5 Umsatz 5.868 7.184 21.749 24.868 % Wachstum -18,3 -12,5 davon ad pepper 462 815 2.292 2.924 % Wachstum -43.3 -21,6 davon ad agents 2.111 2.681 7.489 8.718 % Wachstum -21,3 -14,1 davon Webgains 3.295 3.688 11.968 13.227 % Wachstum -10,6 -9,5 EBITDA 369 1.018 24 1.275 davon ad pepper -521 -332 -483 -108 davon ad agents 171 709 208 1.358 davon Webgains 860 471 2.060 871 davon admin -141 170 -1.762 -845 31/12/2023 31/12/2022 Liquide Mittel* 23.365 23.084

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



