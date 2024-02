Das Unternehmen feiert einen bedeutenden Meilenstein beim verwalteten Vermögen sowie seine zehnjährige Geschäftstätigkeit

MUFG Investor Services, ein weltweit führender Anbieter von Vermögenswert-Bedienungs-, Verwaltungs- und Banklösungen für den alternativen Investmentverwaltungsbereich, freut sich, bekannt geben zu können, dass sein verwaltetes Vermögen (AUA) die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten hat. Dieser Meilenstein wird zusammen mit der zehnjährigen Geschäftstätigkeit gefeiert.

Mit einer globalen Präsenz in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum erstreckt sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nun auf 17 strategische Standorte weltweit. In Zypern, Malaysia, Australien und Vancouver wurden erst kürzlich neue Niederlassungen mit insgesamt über 2.300 Mitarbeitern gegründet.

Das Unternehmen konnte in den letzten zehn Jahren ein signifikantes organisches Wachstum verzeichnen, welches das Fundament für eine nachhaltige und solide Zukunft gelegt hat. Die Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) stieg 2013 erstmals in die alternative Vermögensverwaltung ein. Heute ist MUFG Investor Services ein weltweit führender Anbieter im Bereich Vermögens-Bedienung sowie einer der größten Fondsverwalter der Welt. Für die Unterstützung von Kunden über die gesamte Investment-Wertschöpfungskette hinweg wurden in den letzten zehn Jahren neue Dienstleistungen eingeführt, u.a. Fondsfinanzierung, Banking, Wertpapierleihe, Depotdienste, Devisen-Overlay (FXO) und seit kurzem auch Zahlungslösungen (derzeit in der Entwicklungsphase).

"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass unser verwaltetes Vermögen die Marke von 1 Billion US-Dollar übersprungen hat. Diese Leistung weist auf die robuste Partnerschaft hin, die wir mit unseren Kunden aufgebaut haben sowie auf unser organisches Wachstum, das aus unserem beharrlichen Engagement für den Dienst am Kunden herrührt", erklärte John Sergides, CEO von MUFG Investor Services. "Wir feiern unsere zehnjährige Reise und erweisen unseren Mitarbeitern unsere aufrichtige Wertschätzung, deren Engagement die Triebfeder dieser Erfolgsgeschichte ist. Wir sind gut positioniert, um unsere Geschäftstätigkeit weiter auszubauen, indem wir neue Unternehmungen erkunden und neue und innovative Lösungen anbieten, die den Wachstumskurs unserer Kunden unterstützen."

Als Dienstleister für den globalen alternativen Anlagebereich hat sich MUFG Investor Services einen guten Ruf für sein einzigartiges Partnerschaftsmodell erworben. Teil dieses Modells ist die Entwicklung von Lösungen, die dazu beitragen, den größten öffentlichen und privaten Fonds der Welt außergewöhnliche Werte und Chancen zu erschließen.

Der AUA-Wert von MUFG Investor Services spiegelt ein einzigartiges organisches Wachstum wider, denn der Sprung auf ein verwaltetes Vermögen von über 1 Billion US-Dollar ist nicht auf Akquisitionen von Unternehmen zurückzuführen, sondern ist das Ergebnis der Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden.

MUFG Investor Services ist ein führender Lösungsanbieter für den globalen alternativen Investment-Bereich. An 17 Standorten weltweit unterstützt MUFG Investor Services seine Kunden mittels einer Reihe von Lösungen durch Risikominimierung, nahtlose Ausführung und Effizienzsteigerung bei ihren vor- und nachbörslichen Aktivitäten. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Billion US-Dollar ist MUFG Investor Services einer der weltweit führenden Fondsverwalter. Das Unternehmen bietet vielfältige Lösungen an, u.a. Verwaltung, Vermögens-Bedienung, Banking- und Liquiditätsdienste, Unternehmens- und Regulierungsleistungen, Finanzierung, Unternehmensberatung und vieles mehr. Zu den fast 500 Kunden des Unternehmens zählen Fonds aus dem öffentlichen und privaten Sektor, darunter Hedgefonds, Dachfonds, Private Equity, Privatverschuldung, Sachwerte, Infrastruktur, Anlagefonds, Risikokapital und weitere Bereiche. MUFG Investor Services ist eine Sparte der Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG), einer der größten Banken der Welt mit rund 3 Billionen US-Dollar an Anlagevermögen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns bitte unter www.mufginvestorservices.com.

