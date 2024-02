Taylor Grosso, Charles Suzara und Vicki VanValin wurden für ihre Strategien und Partnerschaften ausgezeichnet, die das Laserfiche Solution Provider Program vorantreiben.

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung gab heute bekannt, dass CRN , eine Marke von The Channel Company, drei führende Channel-Mitarbeiter von Laserfiche in ihre Liste der Channel Chiefs 2024 aufgenommen hat: Taylor Grosso, Senior Director of Global Channels and Alliances, Charles Suzara, Associate Director West, und Vicki VanValin, Vice President of Sales. Die prestigeträchtige CRN Channel Chiefs-Liste, die jährlich veröffentlicht wird, zeichnet Führungskräfte von IT-Anbietern und Distributoren aus, die die Strategie und die Channel-Agenda für ihre Unternehmen bestimmen.

"Der IT-Channel musste in den letzten Jahren unglaubliche Veränderungen bewältigen von wirtschaftlicher Unsicherheit bis hin zur Beschleunigung der digitalen Transformation und dem Aufstieg der generativen KI", sagte Laserfiche-CEO Karl Chan. "Die Channel-Führung von Laserfiche hat sich der Herausforderung gestellt, unsere Partner zu unterstützen und sie in die Lage zu versetzen, diese Veränderungen proaktiv zu bewältigen. Taylor, Charles und Vicki versorgen den Vertrieb mit Strategien, Ressourcen und Programmen, die es unseren Partnern ermöglichen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, Kundenprobleme zu lösen und ihre Umsätze zu steigern."

Grosso leitet das globale Vertriebsteam von Laserfiche und konzentriert sich dabei auf das Wachstum des Vertriebskanals und bietet Lösungsanbietern die notwendige Unterstützung, um Verkaufschancen zu entwickeln, zu verwalten und zu maximieren. Er hat ein Vertriebsmodell entwickelt, das den Schwerpunkt auf relevante und zeitnahe Bildungsangebote, Schulungen und Support für Vertriebspartner legt.

Suzara ist für ein Team von Vertriebsmanagern verantwortlich, das 25 Bundesstaaten abdeckt und eine Vielzahl von Vertriebspartnern und Branchen vertritt. Da Laserfiche seine Präsenz im Unternehmensbereich ausbaut, war Suzara maßgeblich an der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern beteiligt, um größere Organisationen mit komplexeren Anforderungen anzusprechen, während sie gleichzeitig einige der neuesten Partner des Unternehmens dabei unterstützte, den Betrieb schnell aufzunehmen.

VanValin kam 2023 zu Laserfiche und bringt 25 Jahre Erfahrung in der Vertriebsleitung und Geschäftsentwicklung für globale Technologieunternehmen mit. Während ihrer Zeit bei Laserfiche hat sie als Reaktion auf die sich ändernden Marktbedürfnisse wichtige Änderungen am Channel-Programm des Unternehmens vorangetrieben, um Channel-Partnern einen nachhaltigen Erfolg zu ermöglichen. Unter ihrer Leitung modernisiert Laserfiche sein Vertriebspartnerprogramm und baut gleichzeitig ein florierendes Vertriebspartner-Ökosystem auf, das erweiterte Ressourcen und Fähigkeiten bereitstellt, die Kundentreue stärkt und die Innovation fördert.

"Diese Channel-Evangelisten haben sich der Unterstützung von Lösungsanbietern verschrieben und erzielen Wachstum durch die Implementierung robuster Partnerprogramme und einzigartiger Geschäftsstrategien", so Jennifer Follett, VP, US Content, und Executive Editor, CRN, bei The Channel Company. "Ihre Bemühungen tragen entscheidend dazu bei, dass unsere Partner wichtige Lösungen auf den Markt bringen können. The Channel Company freut sich, diese prominenten Channel-Führungskräfte auszuzeichnen und freut sich darauf, ihre Leistungen im Laufe des Jahres zu dokumentieren."

Die Liste der Channel Chiefs zeigt die führenden Köpfe des IT-Channel-Ökosystems, die sich unermüdlich für den gemeinsamen Erfolg mit ihren Partnern und Kunden einsetzen.

Die CRN-Liste der Channel Chiefs 2024 wird in der Februar-Ausgabe 2024 des CRN Magazine und online unter www.CRN.com/ChannelChiefs veröffentlicht.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Über The Channel Company

The Channel Company verhilft dem IT-Kanal zu einer bahnbrechenden Leistung mit unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Ausbildung sowie innovativen Marketingdienstleistungen und -plattformen. Als Katalysator für den Kanal verbinden wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer und stärken sie. Wir können auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurückblicken und unser umfassendes Wissen nutzen, um neue innovative Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. http://www.thechannelcompany.com/

2024. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company LLC. Alle Rechte vorbehalten.

