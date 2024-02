ProAmpac, ein Marktführer im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaften, hat seine neueste nachhaltige Technologie in Europa eingeführt: ProActive Recyclable FibreSculpt. Diese faserbasierte Lösung mit hoher Barrierewirkung wurde für Thermoformungsanwendungen entwickelt, die für verschiedene Produkte geeignet sind, darunter gekühltes gekochtes Fleisch, Aufschnitt, Käse und Fisch.

"ProActive Recyclable FibreSculpt entspricht den OPRL-Richtlinien und hat einen Faseranteil von über 90 %. Diese neueste Innovation unterstreicht das unermüdliche Engagement von ProAmpac, Marken bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen", so Ali McNulty, Market Manager bei ProAmpac.

FibreSculpt bietet mehrere Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit, darunter:

Geringes Gewicht: Möglichkeit zur Verpackungsreduzierung im Vergleich zu thermogeformten flexiblen, starren oder halbstarren Alternativen.

Optimale Betriebseffizienz: ProActive Recyclable FibreSculpt wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit der Thermoformungsanlage aufrechtzuerhalten. Die höhere Ergiebigkeit von ProActive Recyclable FibreSculpt pro Rolle kann zu einer besseren Transporteffizienz führen und die Umrüstzeiten in der Abfüllanlage reduzieren.

Attraktivere Präsentation im Regal: ProActive Recyclable FibreSculpt bietet eine Premium-Haptik und eine natürliche Präsenz im Regal. Außerdem entspricht es dem Wunsch der Verbraucher nach mehr erneuerbaren Verpackungsmaterialien.

Recycelbar und entsorgbar in der gelben Tonne: ProActive Recyclable FibreSculpt entspricht der OPRL-Norm und besteht zu über 90 aus Fasern. Es kann in Großbritannien und Irland in der gelben Tonne entsorgt und recycelt werden, was zu einer besseren Kreislaufwirtschaft beiträgt.

"ProActive Recyclable FibreSculpt hat eine ausgezeichnete Fettbeständigkeit für eine optimale Präsentation im Regal und eine sehr hohe Barriere, um die Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten. In Verbindung mit ProAmpacs High-Barrier-Top-Web-Lösungen mit Papierstruktur bietet ProActive Recyclable FibreSculpt den Kunden eine nachhaltigere und hochwertigere Plattform für flexible Verpackungen", erklärt Adam West, Produktentwicklungsingenieur bei ProAmpac in Europa.

ProAmpac bleibt ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation und ermöglicht es Marken, umweltbewusste Verpackungsentscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihre Ziele im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Für Anfragen und Bestellungen, kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und prämierte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Nachhaltigkeitsansatz ProActive Sustainability stellt innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte bereit, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Unsere Arbeit wird von fünf Grundwerten geprägt, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. ProAmpac mit Sitz in Cincinnati befindet sich im Besitz von Pritzker Private Capital, gemeinsam mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

