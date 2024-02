ExaGrid EX189 wird als einziges Scale-Out-Backup-Ziel genannt, das im Bericht unter die TOP 5 fällt

ExaGrid ®, die einzige Tiered Backup Storage-Lösung in der Branche, hat heute bekannt gegeben, dass sein EX189 unter den TOP 5 Backup-Zielen im 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report aufgeführt wurde.

Der Bericht von DCIG befasst sich mit den TOP 5 Cyber-Sicherheitsbackup-Zielen, die Unternehmen im Kampf gegen Ransomware in Betracht ziehen sollten. Im Bericht werden die Profile von jedem der TOP 5 Cyber-Sicherheitsbackup-Zielen vorgestellt. Es werden mindestens drei Merkmale genannt, durch die sich ein Backup-Ziel von anderen Lösungen abhebt.

Kriterien für die Aufnahme in den Bericht 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition 1

Bietet Funktionen für Cyber-Sicherheit zum Schutz von sich selbst und darauf gespeicherten Daten.

Verfügt mindestens über zwei Petabytes an Rohspeicherkapazität.

Wird als physisches Gerät geliefert.

Lieferbar und verfügbar seit dem 1. Januar 2024.

Genügend Informationen verfügbar für DCIG für eine gut begründbare Entscheidung.



ExaGrid's EX189, das größte Modell in der Reihe von ExaGrid Tiered Backup-Speichergeräten gelangte unter die TOP 5 wegen seiner einzigartigen skalierbaren Architektur und der umfassenden Sicherheitsfunktionen wie Verweildauer-Sperre für Ransomware-Wiederherstellung einschließlich einer nicht mit dem Netzwerk verbundenen Tier (gestaffelter Luftspalt) mit verzögerter Löschung und nicht veränderbaren Datenobjekten. Darüber hinaus wird der in der Branche führende Kundensupport im Bericht lobend erwähnt. Denn Kunden arbeiten direkt mit einem Senior Support Engineer auf Stufe 2 zusammen, was ansonsten nicht üblich ist.

"ExaGrid freut sich über seine positive Erwähnung im DCIG's TOP 5 Report," sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Traditionell bieten Backup-Anwendungen starke Sicherheitsfunktionen, aber Backup-Speicher haben wenige oder gar keine. ExaGrid ist einzigartig, wenn es um die Sicherheit von Backup-Speichern geht. Wir ermutigen alle Unternehmen, bei der Bewertung ihrer Cybersecurity-Richtlinien und -verfahren an ihre Backup-Speicher zu denken, denn im Falle eines Ransomware-Angriffs ist dies für die Wiederherstellung entscheidend."

1 DCIG, "2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition," 1. Februar 2024, Jerome M. Wendt.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

