Murphy wechselt von NTT Ltd, wo sie als CEO für Europa tätig ist

Sie wird Patrick Zammit, COO bei TD SYNNEX, unterstehen

TD SYNNEX (NYSE: SNX) gab heute die Ernennung von Miriam Murphy zur neuen Präsidentin des Unternehmens für den Bereich Europa bekannt. Murphy tritt ihre neue Position am 8. April 2024 an. Sie wird die 7.000 Mitarbeiter des europäischen Geschäfts leiten und die Geschäftsstrategie sowie die operative Umsetzung in der Region vorantreiben. Sie wird Patrick Zammit, dem Chief Operating Officer von TD SYNNEX, unterstehen, den sie als Präsident für Europa ablöst. Zudem wird sie im Global Executive Team des Unternehmens mitwirken. Murphy wird den europäischen Vorstand des Distributors leiten, der aus Geo Leaders besteht, sowie Führungskräfte, die für strategische Geschäftseinheiten verantwortlich sind, und die Funktionen in der Region unterstützen.

Murphy kehrt nach zwei Jahren als Chief Executive Officer für Europa bei NTT Ltd zu TD SYNNEX zurück. In dieser Position war sie für die Strategie und P&L für 14 Länder verantwortlich und bediente Unternehmenskunden in verschiedenen Sektoren mit Technologielösungen, Beratung und Managed Services. Davor war sie mehr als 20 Jahre lang bei TD SYNNEX und hatte verschiedene Führungsrollen inne, darunter Senior Vice President, Advanced and Specialized Solutions, Europa, und Regional Leader für Nordeuropa.

"Es ist toll, Miriam wieder bei TD SYNNEX begrüßen zu dürfen. Dank ihrer Erfahrung bei uns kennen wir bereits ihre zahlreichen Leitungsqualitäten. Bei ihr stehen die Mitarbeiter an erster Stelle. Hinzu kommen ein außergewöhnlicher Geschäftssinn, ein umfangreiches Netzwerk aus Anbietern und Kunden und ein unablässiges Engagement für die Bereitstellung hervorragender Leistungen gegenüber all unseren Stakeholdern", sagte Zammit. "Außerhalb des Unternehmens konnte sie weitere wertvolle Erfahrungen sammeln, und sie bringt neue Perspektiven im Hinblick auf die Anforderungen in puncto Endmärkte und Kunden mit, insbesondere im strategischen Bereich der Dienstleistungen, wo wir versuchen, die Markteinführung kontinuierlich weiterzuentwickeln und erstklassige Leistungsversprechen und Erfahrungen für unsere Partner und Anbieter zu entwickeln."

Murphy ist ein prominenter Fürsprecher von Vielfalt, Fairness und Inklusion in der IT-Branche. Im Rahmen ihrer vorherigen Arbeit bei TD SYNNEX spielte sie eine aktive Rolle bei der Implementierung und Weiterentwicklung der Inklusionsprogramme des Unternehmens in Europa. Dabei unterstützte sie die Schaffung von Ressourcengruppen für Mitarbeiter, die sich mit Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Behinderungen und Angelegenheiten im Bereich LGBTQ befassten.

Murphy sagte: "Ich bin glücklich und fühle mich geehrt, die Leitung des europäischen Geschäfts von TD SYNNEX zu übernehmen. Die mehr als 7.000 Mitarbeiter des Unternehmens in der Region spielen eine wichtige Rolle im Channel Ecosystem und fördern eine kontinuierliche Weiterentwicklung sowie durchgehende Verbindungen zwischen Anbietern, Partnern und ihren Endkunden. Ich freue mich darauf, sie zu unterstützen, während wir all unseren Channel-Partnern dabei helfen, ihre Geschäfte auszubauen und großartige Resultate für den Markt zu erzielen."

"Kultur, Talent und Teamgeist sind bei TD SYNNEX unübertroffen. Es wird großartig sein, Anfang April viele vertraute Gesichter inner- und außerhalb des Unternehmens wiederzusehen und neue Mitarbeiter und Channel-Partner kennenzulernen", fügte Murphy hinzu.

TD SYNNEX (NYSE: SNX) ist ein führender, global aufgestellter Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem. Das Unternehmen ist ein innovativer Partner, der mehr als 150.000 Kunden in über 100 Ländern dabei hilft, den Wert von Technologieinvestitionen zu maximieren, Geschäftsergebnisse vorzuweisen und Wachstumschancen zu realisieren. Mit Hauptsitzen in Clearwater (Florida) und Fremont (Kalifornien) beschäftigt TD SYNNEX 23.000 Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen, überzeugende IT-Produkte, Dienstleistungen und Lösungen von mehr als 2500 erstklassigen Technologieanbietern zu vereinen. Unser Edge-to-Cloud-Portfolio ist in einigen der wachstumsstärksten Technologiesegmenten verankert, darunter Cloud, Cybersicherheit, Big Data Analysen, IoT, Mobilität und Everything-as-a-Service. TD SYNNEX engagiert sich im Interesse von Kunden und Gemeinschaften, und wir glauben, dass wir einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten haben können, indem wir bewusst im Sinne eines respektierten Unternehmens mit bürgerschaftlichem Engagement handeln. Als Arbeitgeber lassen wir uns von den Werten Vielfalt und Inklusion leiten, um über das gesamte IT-Ökosystem hinweg Talente anzuziehen. Weitere Informationen finden Sie auf www.TDSYNNEX.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

