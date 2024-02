© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Auch ohne jahrelange Erfahrung und perfektioniertes Market-Timing können Anleger Aktien mit Rabatt kaufen. So lassen sich in nahezu allen Marktlagen Überrenditen erzielen. Möglich machen das sog. Discount-Zertifikate.Der Traum jeden Anlegers: Aktien günstig kaufen! Jeder Anleger träumt davon, Wertpapiere besonders günstig kaufen, um sie mit einem umso höheren Gewinn wieder verkaufen zu können. Gerade unerfahrene Investoren scheitern allerdings an der großen Herausforderung, die das dafür notwendige Market-Timing darstellt, und verzetteln sich oft unter großen, finanziell schmerzhaften Verlusten. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, wie Anleger auch ohne jahre- oder jahrzehntelange …