EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Der neue Porsche Taycan: in fast jeder Disziplin verbessert



07.02.2024 / 00:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Taycan

Stromverbrauch kombiniert: 20,0 - 16,7 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 503 - 678 km; Elektrische Reichweite innerorts: 569 - 821 km



Taycan 4S

Stromverbrauch kombiniert: 20,9 - 17,7 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 474 - 642 km; Elektrische Reichweite innerorts: 528 - 705 km



Taycan Turbo

Stromverbrauch kombiniert: 20,5 - 18,0 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 557 - 630 km; Elektrische Reichweite innerorts: 607 - 683 km



Taycan Turbo S

Stromverbrauch kombiniert: 20,5 - 17,9 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 558 - 630 km; Elektrische Reichweite innerorts: 612 - 691 km



Taycan 4 Cross Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 22,0 - 18,7 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 517 - 613 km; Elektrische Reichweite innerorts: 588 - 693 km



Taycan 4S Cross Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 22,0 - 18,8 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 517 - 610 km; Elektrische Reichweite innerorts: 588 - 690 km



Taycan Turbo Cross Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 22,0 - 19,1 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 515 - 597 km; Elektrische Reichweite innerorts: 585 - 668 km



Taycan Turbo S Cross Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 22,0 - 19,1 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 516 - 596 km; Elektrische Reichweite innerorts: 589 - 675 km



Taycan Sport Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 20,9 - 17,6 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 477 - 650 km; Elektrische Reichweite innerorts: 553 - 808 km



Taycan 4S Sport Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 21,8 - 18,5 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 449 - 616 km; Elektrische Reichweite innerorts: 512 - 693 km



Taycan Turbo Sport Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 21,6 - 18,8 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 528 - 606 km; Elektrische Reichweite innerorts: 590 - 672 km



Taycan Turbo S Sport Turismo

Stromverbrauch kombiniert: 21,5 - 18,9 kWh/100 km (WLTP); CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km (WLTP); Elektrische Reichweite: 529 - 604 km; Elektrische Reichweite innerorts: 594 - 678 km





Höher, schneller, weiter - und ab Frühjahr 2024 bei den Porsche Zentren



Der neue Porsche Taycan: in fast jeder Disziplin verbessert Höher: Die Ladeleistung steigt um 50 kW und liegt jetzt bei bis zu 320 kW. Die Rekuperation erhöht sich bei hohem Tempo auf bis zu 400 kW

Schneller: Die Beschleunigung von null auf 100 km/h verkürzt sich um bis zu 0,6 Sekunden. Der Taycan Turbo S benötigt jetzt nur noch 2,4 Sekunden

Weiter: Die Reichweite steigt um bis zu 35 Prozent auf maximal 678 Kilometer laut WLTP. Von zehn auf 80 Prozent State of Charge laden alle Taycan in 18 Minuten

Porsche hat den Taycan äußerst umfangreich aktualisiert. Die neuen Versionen haben mehr Leistung, mehr Reichweite, beschleunigen schneller und laden kürzer und robuster. Darüber hinaus hat Style Porsche den Design-Auftritt geschärft und die Turbo-Modelle stärker differenziert. Alle Taycan-Versionen verfügen über eine noch umfangreichere Serienausstattung und die jüngste Generation der Porsche Driver Experience mit einem in vielen Bereichen verbesserten Anzeige- und Bedienkonzept.



Stuttgart. Von den zahlreichen Modifikationen profitieren direkt zum Marktstart alle drei Karosserievarianten - die Taycan Sportlimousine, der vielseitige, mit Off-Road-Paket erhältliche Taycan Cross Turismo und der sportlich-praktische Taycan Sport Turismo. Jeweils vier Motorisierungen sind verfügbar, in Varianten mit Heck- oder Allradantrieb. Die überarbeiteten Versionen sollen im Frühjahr 2024 zu den Porsche Zentren kommen.



Auf dem Weg zur Serienreife haben Entwicklungsingenieure und Testfahrer mit getarnten Versuchsfahrzeugen rund 3,6 Millionen Kilometer rund um den Globus zurückgelegt. Erklärtes Ziel: den ersten vollelektrischen Sportwagen von Porsche weiter zu verbessern. Fast 150.000 Taycan hat der Sportwagenhersteller bisher produziert. Die wichtigsten Einzelmärkte für den Taycan sind aktuell die USA, Großbritannien, Deutschland und China.



"Mit dem Taycan sind wir Ende 2019 in die Ära der Elektromobilität gestartet. Auf Anhieb erwies er sich als Gamechanger und innovationsstarker Vorreiter im Segment der E-Fahrzeuge", so Kevin Giek, Leiter der Baureihe. "Mit dem umfangreich aktualisierten Taycan setzen wir diese Erfolgsgeschichte fort. In puncto Performance erreicht die Modellreihe ein neues Niveau: Fahrdynamik und Fahrspaß sind einmalig. Zugleich konnten wir Effizienz, Reichweite, Alltagstauglichkeit und Komfort entscheidend verbessern."



Noch sportlichere Fahrleistungen

Alle aktualisierten Modelle beschleunigen im Vergleich zu ihren Vorgängern deutlich schneller. Zwei Beispiele am unteren und oberen Ende des Portfolios: Taycan und Taycan Turbo S erreichen als Sportlimousinen die 100-km/h-Marke aus dem Stand in lediglich 4,8 beziehungsweise 2,4 Sekunden. Damit sind sie 0,6 beziehungsweise 0,4 Sekunden schneller als ihre Vorgänger.

Mit der neuen Funktion Push-to-Pass [1] des Sport Chrono-Pakets lässt sich auf Knopfdruck je nach Modell für zehn Sekunden eine Mehrleistung von bis zu 70 kW abrufen. Die sportlicheren Beschleunigungswerte sind das Resultat einer generell höheren Systemleistung. So leistet der Basis-Taycan 60 kW mehr als bisher. Beim Taycan Turbo S beträgt das Plus sogar 140 kW, wenn die Launch Control genutzt wird. Damit steigt die Systemleistung des Topmodells auf 700 kW (952 PS).



Bis zu 35 Prozent mehr Reichweite im Vergleich zum Vorgänger

Je nach Karosserievariante und Motorisierung erhöht sich die WLTP-Reichweite auf bis zu 678 Kilometer, ein Plus von 175 Kilometern oder 35 Prozent. Der aktualisierte Taycan benötigt im Vergleich zum Vorgänger nicht nur weniger Ladestopps auf der Langstrecke, er lässt sich auch schneller wieder aufladen: An DC-Ladesäulen mit 800 Volt kann beispielsweise mit bis zu 320 kW geladen werden. Das sind 50 kW mehr als bisher. Gleichzeitig konnte das Schnellladefenster der neuen Performance-Batterie deutlich erweitert werden. Dadurch sind bis zu fünf Minuten lang Ladeleistungen über 300 kW erreichbar. Selbst bei tiefen Temperaturen lassen sich schneller sehr hohe Ladeleistungen erzielen.



Je nach individuellem Fahrprofil kann die erforderliche Ladezeit von zehn auf 80 Prozent SoC (State of Charge, Ladezustand) gegenüber dem Vorgängermodell dadurch bis zur Hälfte reduziert werden. Beim Taycan der ersten Generation beträgt die Ladezeit von zehn auf 80 Prozent SoC bei 15 Grad Celsius Batterietemperatur 37 Minuten. Bei gleichen Rahmenbedingungen benötigen die modellgepflegten Taycan lediglich 18 Minuten trotz höherer Batteriekapazität. Die Performance-Batterie Plus hat jetzt einen Brutto-Energieinhalt von 105 statt 93 kWh.



Neues aktives Fahrwerk

Alle aktualisierten Taycan sind serienmäßig mit einem adaptiven Luftfederfahrwerk ausgerüstet. Optional kann bei den Allradversionen das neue Porsche Active Ride Fahrwerk geordert werden. Dieses System bietet eine bisher nicht erreichte Bandbreite zwischen Fahrkomfort und Fahrdynamik.



Das Fahrwerk hält den Aufbau des Taycan stets horizontal, auch bei dynamischen Brems-, Lenk- und Beschleunigungsvorgängen. Bei gleichmäßiger Fahrt absorbiert das System Unebenheiten nahezu vollständig. In dynamischen Fahrsituationen gewährleistet das Porsche Active Ride Fahrwerk durch eine ausgewogene Verteilung der Radlasten eine nahezu perfekte Anbindung an die Straße. Ist der entsprechende Modus aktiviert, kann das Fahrwerk Nick- und Wankneigungen überkompensieren, um die auf die Insassen wirkenden Beschleunigungen zu reduzieren.



Umfangreiche Effizienzmaßnahmen

Für die gleichzeitige Verbesserung von Performance und Effizienz sind mehrere Faktoren verantwortlich: ein weiterentwickelter Antriebsstrang mit neuem, bis zu 80 kW stärkerem Hinterachsmotor bei allen Modellen, ein modifizierter Pulswechselrichter mit optimierter Software, leistungsfähigere Batterien, ein überarbeitetes Thermokonzept, eine Wärmepumpe der nächsten Generation und eine geänderte Rekuperations- und Allradstrategie.



Die maximale Rekuperationsleistung bei Verzögerungen aus hohen Geschwindigkeiten erhöht sich um mehr als 30 Prozent von 290 auf bis zu 400 kW. Alle Derivate besitzen nun serienmäßig aerodynamisch optimierte Räder und rollwiderstandsreduzierte Reifen. In der Dimension 21 Zoll wurden dafür eigens neue Räder und Reifen entwickelt.



Deutlich verbesserte Ausstattung bei weniger Gewicht

Obwohl die Serienausstattung noch umfangreicher ist als bisher, wiegen die Modelle bis zu 15 Kilogramm weniger [2] . So sind Ambientebeleuchtung, ParkAssistent inklusive Rückfahrkamera, elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Beleuchtung des Spiegelumfelds, Sitzheizung vorne, Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), Wärmepumpe mit neuem Kühlkonzept, Smartphone-Ablage für kabelloses Laden, elektrische Ladeklappe auf der Fahrer- und Beifahrerseite, Drive Mode-Schalter und Servolenkung Plus nun serienmäßig.



Auch die Taycan-Basismodelle verfügen jetzt im Serienumfang über eine adaptive Luftfederung und Türeinstiegsblenden aus Aluminium. Neben der aufgewerteten Ausstattung gehört eine Batterie mit mehr Energieinhalt bei geringerem Gewicht zur verbesserten Produktsubstanz.



Noch attraktiveres Design

Mit neuen Bug- und Heckteilen sowie ebensolchen Scheinwerfern und Heckleuchten haben die Experten von Style Porsche das klare, puristische Design des Taycan weiter geschärft. Die neuen Kotflügel mit den flacheren Hauptscheinwerfern betonen die Breite des Taycan noch stärker.



Die neuen optionalen Hauptscheinwerfer mit hochauflösender HD-Matrix Technologie besitzen detaillierte Optiken und erzeugen die markentypische Vierpunkt-Grafik nun auch bei Nacht. Der Porsche Schriftzug im Leuchtenband am Heck ist dreidimensional geformt und in Glasoptik ausgeführt. Erstmals ist er auf Wunsch in einer beleuchteten Version mit Animationen zur Begrüßung und Verabschiedung erhältlich.

Die Turbo- und Turbo S-Modelle heben sich nun in Exterieur wie Interieur durch die Akzentfarbe turbonit optisch stärker von den anderen Versionen ab.



Aktualisiertes Anzeige- und Bedienkonzept

Kombiinstrument, Zentral-Display und optionales Beifahrer-Display verfügen über eine optimierte Nutzeroberfläche mit zusätzlichen Funktionen. Der Mode-Schalter am Lenkrad ist jetzt serienmäßig. Bei Taycan-Modellen, die mit dem Sport Chrono-Paket und der Performance-Batterie Plus ausgerüstet sind, sitzt auf dem Mode-Schalter ein spezieller Knopf für die Funktion Push-to-Pass.



Mit dem neuen Bedienhebel links hinter dem Lenkrad lassen sich die Fahrer-Assistenzsysteme noch intuitiver steuern. Apple CarPlay wurde nun tiefer in die Fahrzeuganzeigen und -funktionen eingebunden. Die neue Funktion In-Car Video ermöglicht Video-Streaming auf dem Zentral-Display und dem Beifahrer-Display.





Alle von Porsche angebotenen Neufahrzeuge sind nach WLTP typengenehmigt. Offizielle von den WLTP-Werten abgeleitete NEFZ-Werte liegen für Neufahrzeuge seit dem 1. Januar 2023 nicht mehr vor und können daher nicht mehr angegeben werden.



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO 2 -Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO 2 -Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. [1] In Kombination mit der Performance-Batterie Plus möglich. Nicht verfügbar für 2WD-Modelle des Taycan und Taycan Sport Turismo sowie für den Taycan 4 Cross Turismo. [2] Angabe für Taycan Turbo im Vergleich zum Vorgänger.



07.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com