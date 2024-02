MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu FDP/Ampel/Agenda-Streit:

"Nach der einer Bankrotterklärung ähnelnden Feststellung des grünen Bundeswirtschaftsministers Habeck, deutsche Unternehmen seien "international nicht mehr wettbewerbsfähig", rasen in der Ampelregierung zwei Züge aufeinander zu. SPD und Grüne sind, das werden die beginnenden Verhandlungen für den Bundesetat 2025 zeigen, zu einer Agenda 2030 mit einer Reform des Arbeitsmarkts und der Unternehmenssteuern nicht bereit. Genau diese aber hat der FDP-Chef jetzt ultimativ verlangt. Kommt es in dieser nationalen Schicksalsfrage zu keiner Verständigung, bleibt Lindner keine Wahl: Er muss die Koalition beenden, um sich nicht weiter mitschuldig zu machen am Niedergang des Landes. Ob die FDP das überlebt, hängt davon ab, ob sich genug Bürger finden, die ihr das Ampel-Aus mit dem Wahlkreuz danken. Sicher hingegen ist: Verpasst Lindner die letzte Ausfahrt, ist das Ende des deutschen Liberalismus besiegelt."/DP/jha