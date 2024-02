RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Vertrauen in Demokratie:

"Wenn in Deutschland 41 Prozent der jungen Erwachsenen bis 30 Jahre in einer Umfrage angeben, der Demokratie zu misstrauen, liegt die Frage nahe, welche Herrschaftsform in ihren Augen besser wäre. Zweifel an der Demokratie zu äußern ist einfach, wenn die Frage nach einer besseren Staatsform nicht beantwortet werden muss. Dass die Autoren der Studie Politikern raten, mehr auf die Bedürfnisse junger Erwachsener einzugehen, ist naheliegend. Wer Vertrauen von Menschen gewinnen will, sollte sich für deren Anliegen interessieren und das glaubhaft vermitteln. Der Schutz der Gesellschaft in der Corona-Pandemie war für die Jüngeren mit einem hohen Preis verbunden. Die Erfahrung, dass ihre Interessen zweitrangig waren, wirkt nach. Dazu kommt, dass politisch Verantwortliche selbst an dem Ast gesägt haben, auf dem sie sitzen, indem sie die politische Bildung im Schulunterricht gekürzt haben. Das rächt sich. Offensichtlich braucht es Wissen über ein System, um in selbiges Vertrauen haben zu können."/DP/jha