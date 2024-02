FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr als 100 000 Flugpassagiere müssen sich an diesem Mittwoch auf Ausfälle und Verspätungen im Luftverkehr einstellen. Wegen eines Warnstreiks des Lufthansa -Bodenpersonals hat die Fluggesellschaft vorsorglich 80 bis 90 Prozent ihrer geplanten 1000 Flüge gestrichen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit um eine bessere Bezahlung der Beschäftigten mehrerer Firmen der Airline zum Ausstand an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Berlin aufgerufen. Der Arbeitskampf soll am Mittwoch um 4.00 Uhr beginnen und bis Donnerstag (7.10 Uhr) dauern. In Frankfurt ist für 9.00 Uhr eine Streikkundgebung angekündigt./fie/DP/jha