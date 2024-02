Zusammenarbeit bietet umfassende und effiziente Lösungen für IoT-Anwendungen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit

VeriSilicon (688521.SH) gab heute die Zusammenarbeit mit Innobase, einem Anbieter von drahtloser Kommunikationstechnologie und Chips, bekannt, um gemeinsam eine Dual-Mode-Modemlösung in Bezug auf 5G RedCap/4G LTE auf den Markt zu bringen. Der Chip für diese neue Modemlösung von Innobase wurde bereits getestet und verifiziert. Er befindet sich nun in der Massenproduktion und wird in Kürze offiziell auf dem globalen Markt eingeführt werden.

5G Reduced Capability (RedCap) ist eine IoT-fähige Mobilfunktechnologie, die von der internationalen Standardisierungsorganisation 3GPP in 5G Release 17 definiert wurde. Sie zielt auf IoT-Anwendungsszenarien mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit ab und bildet zusammen mit 4G LTE ein komplettes mobiles IoT-Ökosystem.

Die gemeinsame Markteinführung der Modemlösung ist Teil einer strategischen Partnerschaft zwischen VeriSilicon und Innobase, die es VeriSilicon ermöglicht, sein Portfolio an IPs für die drahtlose Kommunikation weiter auszubauen und Kunden sowohl 4G- als auch 5G-Modem-IP-Lösungen anzubieten. Die beiden Partner werden ihren Kunden auch eine Reihe von kompletten Referenzdesigns für Teilnehmergeräte (User Equipment, UE) zur Verfügung stellen, darunter kritische Komponenten wie Hochfrequenz-Transceiver und Power-Management-Chipsätze.

Lu Wenbo, Senior Vice President von Innobase, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit VeriSilicon, um das Yunbao Modem von Innobase und die drahtlose Konnektivitätstechnologie von VeriSilicon optimal zu nutzen. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden führende IoT-Kommunikationslösungen anzubieten. Wir haben die weltweit erste kommerziell verfügbare IP entwickelt, die die Dual-Mode-Kommunikationsstandards für 5G RedCap/4G LTE erfüllt, und die Chipverifizierung für die Massenproduktion abgeschlossen. Sie unterstützt Daten- und Sprachdienste für verschiedene Anwendungsszenarien, darunter RedCap-Kommunikationsmodule, erschwingliche 5G-Smartphones, Wearables, mit dem Internet verbundene intelligente Fahrzeuge, industrielles IoT, Videoüberwachung und Smart Grids."

"4G- und 5G-Technologien sind die Hauptstandards der mobilen Kommunikation mit langen Lebenszyklen und umfangreichen Anwendungsszenarien. Innobase hat mit der Einführung und erfolgreichen Massenproduktion eines Dual-Mode-Modem-Chips für 5G RedCap/4G LTE Pionierarbeit geleistet, was die soliden Fähigkeiten von Innobase in Bezug auf Forschung und Entwicklung sowie die Produktkommerzialisierung unter Beweis stellt", sagte Wiseway Wang, Senior Vice President, General Manager der Custom Silicon Platform Division von VeriSilicon. "VeriSilicon widmet sich der Entwicklung und Industrialisierung von drahtlosen IoT-Kommunikationstechnologien mit geringem Stromverbrauch und hoher Leistung. Basierend auf der gebündelten Expertise von VeriSilicon in Bezug auf RF-Technologien und proprietären ZSP Digital Signal Processor (DSP) IPs, haben wir umfassende drahtlose Kommunikationslösungen entwickelt, die RF IPs, Baseband IPs und Software-Protokollstacks beinhalten. Durch die Nutzung der Vorteile des fortschrittlichen 22-nm-FD-SOI-Prozesses hinsichtlich des geringen Stromverbrauchs und hoher HF-Leistung können wir allumfassende drahtlose Systemdesigns liefern, die verschiedene technische Standards und Anwendungen wie Bluetooth, Wi-Fi, zelluläres IoT und Multi-Mode-Satellitennavigation und -positionierung unterstützen. Diese Lösungen wurden bereits in mehrere Kunden-SoCs mit Massenproduktion integriert."

Innobase ist ein führendes Fabless-Chipdesign-Unternehmen für die zelluläre Mobilkommunikation. Es entwickelt Chipsätze für 4G/5G und zukünftiges 6G, einschließlich Basisband, RF und PMIC für mobile Endgeräte. Der Dual-Mode-Chipsatz in Bezug auf 4G LTE/5G RedCap wird von Telekommunikationsbetreibern, Herstellern von IoT-Modulen und IDHs/ODMs für Mobiltelefone vertrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.innobase.com.cn

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

