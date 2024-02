FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt lassen sich die Anleger auch zur Wochenmitte ihre gute Laune wohl nicht verderben. Der Dax dürfte zunächst in der Nähe seines am Vortag erreichten Rekordhochs bei rund 17 050 Punkten bleiben. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit plus 0,04 Prozent auf 17 040 Punkten.

Stützungsmaßnahmen für den chinesischen Aktienmarkt und ein starker Schluss-Spurt an der Wall Street sind positive Signale auch für die Investoren in Europa. Die moderate Erholung der Anleihekurse mit entsprechend nachgebenden Renditen trügen zur positiven Stimmung bei, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK./ajx/stk