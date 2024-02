The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2024ISIN NameDE000BLB9RD0 BAY.LDSBK.IS. 22/25DE000BLB9RC2 BAY.LDSBK.IS. 22/25DE000BLB9RR0 BAY.LDSBK. MTI. 22/25DE000BLB9RE8 BAY.LDSBK.IS. 22/25DE000BLB9TL9 BAY.LDSBK. MTI. 23/29XS1933097633 TOWNGAS FIN. 19/UND. FLRDE000BLB9TE4 BAY.LDSBK. MTI. 23/25DE000BLB9SA4 BAY.LDSBK. MTI VAR 22/27DE000BLB9TQ8 BAY.LDSBK. MTI. 23/31DE000BLB9T49 BAY.LDSBK. MTI. 23/26DE000BLB9T56 BAY.LDSBK. MTI. 23/28DE000BLB9TZ9 BAY.LDSBK. MTI. 23/26DE000BLB9TV8 BAY.LDSBK. MTI. 23/31DE000BLB6V55 BAY.LDSBK.IS.18/28DE000BLB6U15 BAY.LDSBK.IS. 18/33DE000BLB6W88 BAY.LDSBK.IS. 18/33DE000BLB6WQ8 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/26DE000BLB6WF1 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB6YR2 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/26DE000BLB6XK9 BAY.LDSBK.IS.18/25DE000BLB6ZA5 BAY.LDSBK.IS.19/26DE000BLB6Y78 BAY.LDSBK.IS. 18/24DE000BLB6YT8 BAY.LDSBK.IS.18/24DE000BLB54N8 BAY.LDSBK.IS.18/25DE000BLB5325 BAY.LDSBK.IS. 18/25DE000BLB53Y7 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB53L4 BAY.LDSBK.IS. 18/28DE000BLB56L7 BAY.LDSBK.IS. 18/24DE000BLB58T6 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB6TV4 BAY.LDSBK.IS. 18/28DE000BLB56N3 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB55S4 BAY.LDSBK.IS. 18/28DE000BLB46U9 BAY.LDSBK.IS. 17/32DE000BLB46M6 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/27DE000BLB45P1 BAY.LDSBK.IS. 17/32DE000BLB4799 BAY.LDSBK.IS.VAR 17/27DE000BLB4781 BAY.LDSBK.IS. 17/32DE000BLB6Z02 BAY.LDSBK.IS. 19/29DE000BLB6ZB3 BAY.LDSBK.IS. 18/33DE000BLB6Y94 BAY.LDSBK.IS.19/29DE000BLB4054 BAY.LDSBK.IS. 17/32DE000BLB60R6 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/26DE000BLB6Z51 BAY.LDSBK.IS. 19/34DE000BLB4153 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/27DE000BLB4146 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/25DE000BLB4062 BAY.LDSBK.IS.17/27 VARDE000BLB44E8 BAY.LDSBK.IS.VAR 17/27DE000BLB42U8 BAY.LDSBK.IS. 17/32DE000BLB7KQ1 BAY.LDSBK.IS.19/28DE000BLB7KN8 BAY.LDSBK.IS.19/25DE000BLB7KJ6 BAY.LDSBK.IS.19/29DE000BLB7KH0 BAY.LDSBK.IS.19/26DE000BLB6000 BAY.LDSBK.IS.19/29DE000BLB48U5 BAY.LDSBK.IS. 17/27DE000BLB7MP9 BAY.LDSBK.IS. 19/28DE000BLB48A7 BAY.LDSBK.IS. 17/27DE000BLB7MM6 BAY.LDSBK.IS. 19/27DE000BLB7L56 BAY.LDSBK.IS. 19/29DE000BLB7KR9 BAY.LDSBK.IS.19/34DE000BLB7K24 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/26DE000BLB7KP3 BAY.LDSBK.IS.19/27DE000BLB60Z9 BAY.LDSBK.IS.19/26DE000BLB60T2 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB51U9 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB51P9 BAY.LDSBK.IS. 18/26DE000BLB5GT7 BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VARDE000BLB5GQ3 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB5GP5 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28DE000BLB5FD3 BAY.LDSBK.OPF.18/26DE000BLB7P45 BAY.LDSBK.IS. 19/34DE000BLB52W3 BAY.LDSBK.IS.18/26DE000BLB52U7 BAY.LDSBK.IS.18/24DE000BLB52P7 BAY.LDSBK.IS. 18/25DE000BLB5184 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB5168 BAY.LDSBK.IS. 18/33DE000BLB7N70 BAY.LDSBK.IS.19/25DE000BLB5BS0 BAY.LDSBK.IS. 18/33DE000BLB7N62 BAY.LDSBK.IS. 19/29DE000BLB5BC4 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB7N54 BAY.LDSBK.IS. 19/26DE000BLB49W9 BAY.LDSBK.IS. 17/32DE000BLB49K4 BAY.LDSBK.PF.17/25DE000BLB48Z4 BAY.LDSBK. TILG-ANL 17/27DE000BLB7N39 BAY.LDSBK.IS. 19/24DE000BLB48X9 BAY.LDSBK.IS. 17/31DE000BLB7MQ7 BAY.LDSBK.IS. 19/34DE000BLB5D58 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28DE000BLB7P37 BAY.LDSBK.IS. 19/26DE000BLB5D41 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28DE000BLB7PR8 BAY.LDSBK.IS. 19/26DE000BLB5CM1 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28DE000BLB7PC0 BAY.LDSBK.IS. 19/34DE000BLB7PA4 BAY.LDSBK.IS. 19/31DE000BLB7N96 BAY.LDSBK.IS.19/28DE000BLB5C34 BAY.LDSBK.IS. 18/26DE000BLB7N88 BAY.LDSBK.IS.19/27DE000BLB5BT8 BAY.LDSBK.IS.VAR 18/28DE000BLB8BL9 BAY.LDSBK.IS. 20/31DE000BLB8BQ8 BAY.LDSBK.IS. 20/32DE000BLB38Q4 BAY.LDSBK.IS.S.30221