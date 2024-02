EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CTS EVENTIM: Dynamisches Wachstum in allen Geschäftsfeldern sorgt 2023 für ein neues Rekordergebnis



AD-HOC-MITTEILUNG

CTS EVENTIM: Dynamisches Wachstum in allen Geschäftsfeldern sorgt 2023 für ein neues Rekordergebnis München, 07.02.2024 - Auf Basis vorläufiger Zahlen verzeichnet die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA auch für das Geschäftsjahr 2023 wieder ein dynamisches Wachstum in allen Geschäftsfeldern. Das sehr starke 4. Quartal 2023 sorgte dafür, dass die bereits im vergangenen Oktober per Ad-hoc-Mitteilung angehobene Prognose für das Gesamtjahr noch einmal deutlich übertroffen wird. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr (1,926 Milliarden Euro) um 22,5 Prozent auf 2,359 Milliarden Euro. Damit erreicht CTS EVENTIM mit seinem Umsatz wieder eine neue Rekordmarke. Das kraftvolle Wachstum wurde sowohl vom Ticketing als auch vom Live Entertainment Segment getrieben. Das normalisierte Konzern-EBITDA 2023 betrug 501,4 Millionen Euro, nach 380,1 Millionen Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Ein Plus von 31,9 Prozent. 2023 erreichten die Umsatzerlöse im Segment Ticketing 717 Millionen Euro (VJ: 541 Millionen Euro) und stiegen damit um 32,5 Prozent. Das normalisierte EBITDA betrug 382,4 Millionen Euro (VJ: 260,8 Millionen Euro). Dies entspricht einem deutlichen Zuwachs von 46,6 Prozent. Die Erlöse im Segment Live Entertainment kletterten im Geschäftsjahr 2023 auf 1,677 Milliarden Euro (VJ: 1,410 Milliarden Euro), ein Plus von 18,9 Prozent. Das normalisierte EBITDA betrug 119,1 Millionen Euro (VJ: 119,2 Millionen Euro) und blieb damit so gut wie unverändert. In den Zahlen für den Gesamtkonzern sind die den CTS Konzernunternehmen unmittelbar zustehenden 37,4 Millionen Euro Erträge enthalten, die aus Entschädigungen des Bundes an das Joint Venture-Unternehmen autoTicket GmbH, Berlin resultieren. Da die Vorjahreszahlen Erträge aus Corona-Wirtschaftshilfen in vergleichbarer Größenordnung enthalten, spiegeln die hier ausgewiesenen Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr dennoch den operativen Erfolg wider. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 26. März 2024 veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt unter corporate.eventim.de zur Verfügung. ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur CTS EVENTIM-Gruppe gehören zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Gemäß dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 20 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de INVESTOR RELATIONS

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de



