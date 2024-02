FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Am deutschen Aktienmarkt lassen sich die Anleger auch zur Wochenmitte ihre gute Laune wohl nicht verderben. Der Dax dürfte zunächst in der Nähe seines am Vortag erreichten Rekordhochs bei rund 17 050 Punkten bleiben. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit plus 0,04 Prozent auf 17 040 Punkte. Stützungsmaßnahmen für den chinesischen Aktienmarkt und ein starker Schluss-Spurt an der Wall Street sind positive Signale auch für die Investoren in Europa. Die moderate Erholung der Anleihekurse mit entsprechend nachgebenden Renditen trügen zur positiven Stimmung bei, schrieb Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

USA: - IM PLUS - Leichte Kursgewinne haben am Dienstag weitgehend das Bild an den US-Börsen geprägt. Vom zuletzt trendsetzenden US-Anleihemarkt und von den Quartalsbilanzen der Unternehmen gingen jedoch keine stärkeren Impulse für die Aktienmärkte aus. Auch standen keine kursbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. In diesem Umfeld bewegte sich der Leitindex Dow Jones Industrial in einer engen Spanne und schloss am Ende 0,37 Prozent höher auf 38 521,36 Punkten. Der Dow blieb damit in Reichweite des jüngsten Rekordhochs bei knapp 38 800 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 Index hatte im frühen Handel ein erneutes Rekordhoch nur haarscharf verpasst, anschließend gaben die Kurse nach. Der Index verlor 0,23 Prozent auf 17 572,73 Zähler. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel 0,23 Prozent höher bei 4954,23 Punkten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die japanische Börse hat am Mittwoch nach durchwachsenen Geschäftszahlen großer Unternehmen etwas geschwächelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent tiefer. Die Börsen Chinas fanden nach den deutlichen Vortagesgewinnen keine gemeinsame Richtung. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,4 Prozent, während der Hongkonger Hang-Seng-Index um 0,4 Prozent sank. Tags zuvor hatten die in den letzten Monaten arg gebeutelten chinesischen Börsen von der Aussicht auf womöglich umfangreiche staatliche Stützungsmaßnahmen profitiert.



DAX 17033,24 0,76%

XDAX 17038,63 0,73%

EuroSTOXX 50 4690,87 0,76%

Stoxx50 4243,93 0,65%



DJIA 38521,36 0,37%

S&P 500 4954,23 0,23%

NASDAQ 100 17572,73 -0,23%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,49 -0,01%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0764 0,07%

USD/Yen 147,95 0,07%

Euro/Yen 159,25 0,13%

°



ROHÖL:





Brent 78,62 +0,03 USD

WTI 73,38 +0,07 USD

°



