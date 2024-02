Zug - Holcim tätigt eine Akquisition im Bereich Dachbegrünung. Der Schweizer Baustoff-Hersteller übernimmt mit Zinco einen «führenden Anbieter von fortschrittlichen Dachbegrünungssystemen» mit Sitz in Deutschland und weltweiten Niederlassungen in Europa, Asien und Nord- und Südamerika. Mit seinen integrierten Dachbegrünungs- und Solarsystemen erweitere Zinco den Ansatz von Holcim, auch Spezifikationen zu verkaufen, heisst es in einer Mitteilung vom ...

