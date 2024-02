DJ Hannover Rück steigert Preise in Januar-Erneuerung um 2,3 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar erneut höhere Preise durchsetzen können. In der traditionellen Schaden-Rückversicherung stiegen die Preise inflations- und risikoadjustiert um 2,3 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Das erneuerte Prämienvolumen nahm zu. Ein Volumen von 9,5 Milliarden Euro oder 62 Prozent des Geschäfts hatte zur Erneuerung angestanden. Die Hannover Rück hat 8,6 Milliarden Euro an Prämienvolumen verlängert und 881 Millionen gekündigt oder in veränderter Form erneuert. Zusammen mit 1,5 Milliarden Euro aus neuen Verträgen sowie aus veränderten Preisen und Anteilen sei das erneuerte Prämienvolumen in einem "attraktiven Marktumfeld" um 6,9 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro gewachsen.

February 07, 2024 01:39 ET (06:39 GMT)

