Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein starker Handelstag ab. Der DAX wird zum Auftakt rund 0,05 Prozent höher bei 17.052 Zählern taxiert und dürfte damit auf Rekordhoch in den Handelstag starten. Erst am Dienstag hatte der DAX ein neues Allzeithoch bei 17.049 Punkte markiert. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Kursgewinne an der Wall StreetAn der Wall Street verzeichneten ...

