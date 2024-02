© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa



Der Wechselrichter-Hersteller überzeugt Anleger mit einem positiven Ausblick. Das Unternehmen sieht erste Anzeichen einer Erholung des Marktes. Die Aktie steigt nachbörslich um 13 Prozent.Enphase Energy sieht bis zum Ende des zweiten Quartals eine Normalisierung seiner Lagerbestände und eine Belebung der Nachfrage nach seinen Produkten, wie der Solarhersteller bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen mitteilte. Die Branche kämpft derzeit insbesondere in Europa mit steigenden Lagerbeständen und in den USA mit einer nachlassenden Kundennachfrage. Letzteres ist teilweise auf die Reform des Einspeisetarifs in Kalifornien und hohe Kreditzinsen zurückzuführen, welche die Vergütung für Haushalte …